Rapa das Bestas acude al TSXG para frenar el eólico que más afecta al hábitat de su cabaña

Objetivo: evitar a toda costa que la imagen tomada a caballos en el Monte Acival –se bajan para la “rapa” que se celebra en Amil, en el municipio de Moraña– pueda repetirse algún día con los animales que perpetúan la tradición de la Rapa das Bestas de A Estrada, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. La asociación Rapa das Bestas trabaja ya, junto al servicio jurídico de la asociación ecologista Adega, en la presentación de un contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra la autorización que la Xunta dio al parque eólico Campo das Rosas.

El abogado de Rapa das Bestas, Iván Sanmartín Eirín, explicó que el plazo para la presentación de este recurso ante el alto tribunal gallego terminaría realmente en el mes de septiembre, ya que agosto no se considera un mes hábil en materia de administración de justicia. No obstante, el letrado indicó que la idea es anticiparse en los plazos y dejar presentado el asunto en el juzgado ya en el mes de julio. En líneas generales, en relación al eólico Campo das Rosas los de Sabucedo pedirán al TSXG la suspensión del parque. Explica Sanmartín que, en este caso, no cabe presentar recurso de alzada sino ir directamente al contencioso, en la medida en que para esta instalación la Xunta otorgó recientemente, además de la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción, la declaración de utilidad pública, de manera que la compañía promotora estaría en condiciones de iniciar el trámite expropiatorio de los terrenos en los que está prevista la instalación. Rapa das Bestas pretende impedir, solicitando al juzgado una suspensión cautelar del parque, que se dén pasos para su concreción.

El que más les afecta

Los de Sabucedo inciden en que este parque eólico es el que más afecta al hábitat de la cabaña de O Santo, cruzando transversalmente sus dominios de Norte a Sur, desde Monteagudo (Codeseda, A Estrada) hasta Cuiña (Quireza, Cerdedo-Cotobade). En este espacio se incluye la zona en la que se celebra cada año la tradicional “baixa”. Es, por tanto, un área que cruzan todos los caballos salvajes que perpetúan la tradicional Rapa das Bestas para descender hasta Sabucedo para la “rapa”. Campo das Rosas tiene proyectados seis aerogeneradores, con una potencia de 25,56 MW. Entre el propio polígono, las redes de conexión y otras instalaciones, resultan afectadas 65 parcelas de A Estrada, 40 en Cerdedo-Cotobade y cuatro en Campo Lameiro. El presupuesto de la ejecución material, sin IVA, supera los 25,5 millones de euros.

“Si no tomamos medidas drásticas como acudir al juzgado, el daño que pueden causar es grande”, apuntó Sanmartín, que coincidió en que el deseo de Rapa das Bestas e evitar por todos los medios a su alcance que sus caballos se puedan ver en la situación en la que ahora están los que cumplen con la tradición de la “rapa” en Amil. El contacto que mantiene Rapa das Bestas con la asociación que impulsa la rapa en Amil le permite conocer su preocupación por los animales, que ven su territorio afectado por la construcción del parque eólico Acival, en el monte del mismo nombre. “Les afecta gravemente. Se ve que están desorientados”, explica Sanmartín, que reconoce el deseo de los afectados de que esta imagen se difunda para que pueda resumir visualmente el impacto que este tipo de instalaciones industriales terminan teniendo en un hábitat natural.

En Sabucedo no se deja de poner el acento en que la actuación de la administración en este asunto lleva a que, en lugar de estar centrados en la organización de la inminente edición de la Rapa das Bestas la asociación tenga puesta la cabeza en pensar qué puede hacer para detener la construcción de un parque eólico que transformaría por completo el hábitat de estos caballos salvajes y que afectaría a su modo de vida. Sus abogados entienden que, una vez presentado el recurso, la empresa paralizará su acción hasta que resuelva el juzgado. “Si la empresa ve que solicitamos la paralización, sería actuar de mala fe y se podría sancionar si inician las obras sin esperar a que resuelva el juzgado”, estimó el abogado de Rapa das Bestas.