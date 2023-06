La Feria Internacional Semana Verde de Galicia cerró ayer sus puertas después de cuatro días en los que recibió 100.684 visitantes, aumentado así sus cifras respecto al año pasado, cuando habían acudido 95.042 personas. Estas fueron registradas a través de un sistema de cámaras con software inteligente situadas en las entradas al recinto silledense que permite obtener cifras totales con mayor precisión.

En esta edición estuvieron presentes 740 expositores directos de 10 países, la mejor cifra de los últimos 16 años, entre los cuales fueron extranjeros un 34% más. Estos expositores sumados a 361 firmas representadas y a los compradores y turoperadores participantes en los encuentros de negocio alimentarios y turísticos, supusieron que 27 países estuvieran presentes directamente y que fueran 36 los países representados. Respecto al año pasado estas cifras supusieron un 6,7% más de expositores. Además, su salón turístico consiguió de nuevo cifras récord en número de expositores presentes y superficie, como ya hiciera el año pasado, con un 13% más de participantes.

Estos datos se traducen en una gran generación de negocio tanto en el área expositiva como en los encuentros de compradores y turoperadores, en los cuales no solo son excelentes las expectativas a corto plazo, sino que ya se cerraron importantes acuerdos en feria. Con todo ello, la valoración por parte de los expositores es muy positiva, mostrándose muy satisfechos en su mayoría. Unos resultados que suponen para la organización un motivo más para seguir trabajando en el crecimiento de esta feria tanto en expositores, compradores alimentarios y turoperadores como en internacionalización, además de mantener la fidelidad del público.

Temáticos

La feria, destacó una vez más por su diversidad, ya que además de los certámenes paralelos, centrados en alimentación, turismo, caza, pesca y naturaleza, contó con numerosos sectores, desde ganadería, bioenergía y pequeña maquinaria hasta mobiliario y artesanía, además de muchos otros productos y servicios. Un atractivo que se trasladó a su amplio programa.

El salón de alimentación Salimat fue un año más un importante espacio de negocio. Sus Encuentros Internacionales de Compradores acogieron más de 1.300 reuniones entre 130 empresas y 28 importadores y distribuidores de 19 países. Su área Alinova mostró cerca de 80 innovaciones, mientras que en su programa hubo numerosas catas, showcookings con reputados chefs, el Encuentro Gastroblogger, el III Concurso de la Tortilla o el nuevo Faladoiro de Salimat, donde el chef gallego Miguel Mosteiro, el vasco Diego Valdivieso y el andaluz Paco Ybarra hablaron del ayer y del hoy en su experiencia vital y en su profesión mientras elaboraron un plato de referencia en sus vidas.

Turexpo Galicia y Festur contó con multitud de empresas y entidades del sector, entre ellas la Agencia para el Desarrollo Turístico de Ucrania (SATD) en un espacio cedido por la feria y destinado a que los visitantes pudieran mostrar su solidaridad al país y también 31 concellos que promocionaron 40 fiestas gallegas de interés turístico. En su vertiente profesional se incluyó el VI Encuentro de Bloggers de Turismo y destacó la Bolsa de Contratación Turística, con más de 2.200 reuniones de negocio entre 140 empresas y cerca de una treintena de turoperadores en doce países.

En cuanto a las actividades caninas, se celebró el XVIII Concurso Nacional Canino,, certamen de belleza, con más de 100 ejemplares. Los Best in Show fueron el Staffordshire Bull Terrier Stylestaff Thomas Shelby, de Iván Eirín Fernández; el perro Pastor Australiano Damani Dream Zucca Shooting Star, de Susana González García; y el Galgo Afgano Afghans Addiction Sentada A La Derecha Del Padre, de José Manuel Carnero Rodríguez.

Asimismo, se celebró la Liga Autonómica de Agility, quedando en primer puesto Christian Andrade con Gen en altura 20, Adrián Couselo con Baloo en altura 30, Gustavo Deus con Abby en altura 40, Jorge Esteban con Shadow en altura 50 y Juan Carlos con Ringo en altura 60. En cuanto al Can de Palleiro, protagonizó el XII Concurso Morfológico, en el que participaron 21 ejemplares entre 4 meses y 5 años. En la clase muy cachorros venció Lúa da Costa de Tordoia, en cachorros Luriña, en Xóvenes Randy Val da A Veiga, en clase abierta machos Fento y en clase abierta hembras Aine.

Ayer finalizó el X Concurso Internacional de Caballos de Pura Raza Árabe, denominado Galician Championship E.C.A.H.O Internacional C, organizado pola Asociación Galega de Criadores de Cabalos Árabes (AGCCA). El Campeón Absoluto y Best in Show, además de Mejor Potra Criada en Galicia, fue la potra Od Amira, propiedad de Omar Dovale, de Lugo. En esta competición destacó la presencia de una princesa de Abu Dhabi, Sheikha Fatima Bint Hazza Bin Zayed Bin Sultan Al Nahyan, quien fue uno de los jueces del concurso.

