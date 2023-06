Del spray al mando

A Daniel Fernández Vázquez, más conocido como Seek, le cuesta recordar cuántos grafitis suyos hay en A Estrada. “Hice uno en el colegio de Oca, otro en la guardería, en la Carballeira, varios en La Estación, en una fachada de una casa antigua... por el pueblo tengo varios pero ya no sabría decir cuántos”, admite. Su colaboración con los colectivos juveniles de La Estación ha reducido la distancia entre su Baiona natal y A Estrada, convirtiéndolo en un habitual en las iniciativas puestas en marcha en la villa relacionadas con el mundo de los grafitis. Todo cambió sin embargo hace siete meses, cuando finalmente y tras más de una década de espera se sometió a un trasplante de pulmón. Tras esa operación, el vigués tuvo que dejar de hacer grafitis por el daño que le podían causar los sprays. Sin embargo, gracias a su amigos de La Estación, Seek vuelve a la carga, aunque ahora en realidad virtual.

El grafitero sufría desde el año 2011 una hipertemia arterial pulmonar, una enfermedad que lo obligaba a tomar medicación constante y que le originaba diferentes trastornos. Seek no podía realizar por ejemplo ningún tipo de deporte ni esfuerzo, algo que lo limitaba en su día a día. “Mi principal problema era que mi corazón se aceleraba para intentar mandar más sangre a los pulmones y ahí se atascaba todo en la misma arteria. Hubo ocasiones en las que incluso me llegué a quedar inconsciente”, explica.

Inicialmente su tratamiento era conservador hasta que su estado llevó a tomar la decisión de un trasplante que ha cambiado su vida. “Ahora me encuentro mucho mejor. Diría que ahora estoy haciendo vida normal de verdad por primera vez en mucho tiempo”, afirma. Ese trasplante sin embargo ha tenido una consecuencia negativa. Seek ha decidido aparcar su afición como grafitero debido a los efectos nocivos que tienen los sprays que se utilizan. “Tengo muchas ganas de volver a pintar pero de momento no quiero. Me parece una falta de respeto hacia la persona que me donó los pulmones, al menos mientras no se hagan sprays que no sean tóxicos”, explica. “Al estar mal yo siempre tuve mucho cuidado de usar mascarilla para hacer los grafitis. Si pintas sin mascarilla estás absorbiendo por la nariz la pintura y acaba en los pulmones. Incluso usando mascarilla se cuela un poco”, argumenta.

Este cuidado especial alejó a Seek de los grafitis, algo que venía practicando desde que tenía 16 años. “Siempre me gustó dibujar así que cuando crecí y empecé a ver grafitis por Vigo me llamó la atención. Así fue como fui aprendiendo, buscando información por internet y practicando con las típicas letras”, recuerda. Con el paso de los años y ya afincado en Vigo se fue haciendo un nombre en este mundillo a nivel gallego, siendo conocido por sus personajes de animales.

Sin embargo, tras meses sin poder pintar, Seek ha comenzado a analizar la opción de introducirse en el mundo de los murales, como los que ahora proliferan para adornar muros de viviendas, especialmente en las ciudades, en las que se usan pinturas que no son nocivas. Sin embargo, sus amigos de La Estación le han planteado una opción diferente. Esta surge de la asociación Imaxina e Axuda, que realiza actividades con los mayores de la residencia de A Estrada utilizando gafas de realidad virtual. Estas gafas tienen también la opción de poder pintar grafitis, usando unos mandos como si fuese los botes de spray. “Estamos mirando cómo funciona y la verdad es que se ve todo muy bien. Tiene mucho realismo. La presión de los sprays, los colores... la sensación es que estás pintando un muro de verdad”, afirma. Seek todavía está adaptándose a esta herramienta virtual pero en el futuro no descartan poder realizar una exposición con sus creaciones, aprovechando las opciones que ofrece la aplicación.