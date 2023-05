El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, y el presidente provincial del PP de Pontevedra, Luis López, arroparon ayer al alcalde de A Estrada y candidato a la reelección, José López Campos, en el mitin central de su campaña. Este acto tuvo lugar en el pabellón Coto Ferreiro, reuniendo a más de un millar de personas. Durante su intervención, Rueda aprovechó para destacar la gran transformación vivida en A Estrada durante los últimos doce años, y auguró que “lo mejor está por llegar”.

“Votando a José López y su equipo los estradenses podrán respirar tranquilos, con un alcalde que sabe lo que hace, y con un equipo que representa mejor que nadie la esencia del Concello”, afirmó el presidente de la Xunta, destacando su combinación de talento, capacidad de trabajo y habilidad para formar equipos con los mejores”.

El presidente cree que “será posible obtener una nueva mayoría porque la gente de A Estrada está unida en lo que verdaderamente importa y sabe valorar la buena política” y se refirió así a la forma de hacer política en el PP: “con hechos, no con gestos; con soluciones, no con líos y conflictos; y con unión, no con divisiones artificiales”, una política que “hizo de A Estrada un referente para toda Galicia”.

Por su parte, el candidato a la alcaldía destacó que “Alfonso Rueda pasará a la historia de A Estrada como el presidente que impulsó la prolongación de la autovía y la ampliación del polígono de Toedo” y solicitó el apoyo mayoritario de los estradenses “para que el futuro no sea un experimento de final incierto”. Advirtió además de que “el exceso de confianza puede ser letal”. “Las cosas no pintan mal, pero no podemos dar ni un solo voto por perdido”, concluyó haciendo un llamamiento a llenar las urnas el próximo 28 de mayo.

Mítines en las comarcas

Alfonso Rueda y Luis López están hoy a las 18.00 en Lalín arropando a José Crespo en el Lalín Arena. Una hora después López estará junto a Ignacio Maril en el auditorio de A Bandeira y las 20.30 junto a Paula Prado y Belén Cachafeiro en el de Soutelo de Montes. A las 22.30 coincidirá de nuevo con Rueda en el Parque do Río de Rodeiro junto a Cati Somoza. Antes, a las 16.00, López acude a las fiestas de Viascón con Jorge Cubela y Prado estará a las 12.30 en Agolada con Carmen Seijas.