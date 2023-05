El certamen Rodeiro de Tapas. X Xornadas de Promoción da Caza e dos Productos Locais vuelve a lo grande, ya que los 12 locales que participan estuvieron asesorado en la elaboración de sus propuestas por la chef Begoña Vázquez, que regenta el restaurante Regueiro da Cova, en Verín. La docena de propuestas tendrá que pasar el examen de dos jurados: el profesional y el público, durante dos fines de semana: este, del 12 al 14, y el próximo, de los días 19 al 21. Permítanme la gracia: la excelente calidad de cada una de las doce propuestas, como puede verse en las fotografías, hará que para más de uno sea más fácil decidir a quién vota el 28-M que escoger la mejor tapa de esta edición.

El jurado profesional estará compuesto por periodistas, bloggers, cocineros o actores. Visitará Rodeiro uno de los seis días del certamen y tendrá que escoger las tres mejores tapas, atendiendo a cuatro cuestiones: la presentación, el sabor, la elaboración y la originalidad o calidad del producto. Cada uno de estos criterios tendrá que ser puntuado del 1 al 10. Los tres primeros clasificados obtendrán, respectivamente, un año, seis meses y tres meses de suscripción gratis a la Asociación de Empresarios de Deza.

El público, por su parte, tendrá una tarjeta de valoración, y las tres tapas elegidas se determinarán por el resultado de dividir el número total de puntos entre las papeletas depositadas en la urna. En cada local donde se consuma la tapa (cuesta 2,50 euros) debe sellarse la tarjeta. Además, en cada negocio estará disponible un plano para saber dónde se encuentran todos los locales participantes. Deberán disponer además de una urna y tacos de votación para que el público pueda valorar la propuesta.

Las tapas estarán disponibles de 13.00 a 15.00 y de 19.00 a 23.00 horas, aunque puede ampliarse el horario. En esta edición participan los siguientes locales: Parrillada Maranteiro, con Laconada; O Recanto, con Seruto de Río; A Latiza, con Palomo; Gallaecia, con Tortillaca!; Desito, con Tostón recheo; Casa Sánchez, con Maripuri; Dacal, con O Nórdico; Casa Achacán, con Saturno; Bruxas e Coruxas, con Vedoira do forno; Cabalos do Faro, con Pastel de carrillera; As Carpinteiras, con Marisa sen prisa; y A Esmorga, con Arepa gallega.

Con las papeletas de votación, el público entra en el sorteo de 11 premios, donados por otros tantos establecimientos de Deza y que se centran en lotes de productos, comidas o cenas para dos personas.