Todo comezou cun aturuxo e os ollos pechados. Nas gradas do curro do Campo do Medio cada un viaxou, sen erguerse, a ese lugar de seu que o fai sentir na casa. Gozou da estampa de soñalo como o quere: “libre de eólicos, de minas e de mafias”. Foi entón cando o público abriu os ollos para se decatar de que o Encontro Burla Verde celebrado onte na parroquia estradense de Sabucedo tiña como obxectivo loitar para que esa imaxe da terra non esvaeza, para que esa foto fixa coincida coa realidade, sen que o afán por industrializar o medio natural non a esnaquice ata que endexamais poida reconstruírse.

A herba medra na area do curro de Sabucedo. Resulta case poético, un sinal, unha reivindicación en si mesma. A vida, a natureza, segue o seu curso e procura a súa propia saída fronte a pegada humana. Polas nosas bestas, polos nosos montes; Eólica si, pero non así; Somos o presente das nosas aldeas. Imos conservar o futuro; Eólicos no rural, despoboamento total; Os nosos montes non son valor de cambio. O curro de Sabucedo engalanouse onte con moitas pancartas, representativas o medio cento de colectivos que respaldaron a organización do Encontro Burla Verde, impulsado por cinco asociacións. A terriña non se toca, a terriña non se rouba, cantan dende a area e nas bancadas. “Viñemos coller enerxía para seguir loitando contra a destrución da Nai Terra, no mar, no vento, nos montes, nas pradarías, nos ríos...Reforzando os mesmos soños e loita daquela rede que formamos na Burla Negra, hai vinte anos, contra a desfeita do Prestige, vós a veciñanza de Sabucedo, alá no Roncudo da Costa da Morte, en Touro... e tamén na Terra Chá, aquí estamos hoxe de todas as aldeas do noso país. Daquela xa marcamos uns vencellos que agora están a abrollar nesta Burla Verde, nas ás do vento que bican as nosas raíces”, sinalaron. “A burla negra do chapapote e dos incendios mostrounos, máis dunha vez, que o pobo salva ao pobo”, dixo Óscar, o neto da Xalleira. “Só o pobo salva o pobo!”, berraron as xentes no Campo do Medio.

“Nacin no 1954 nas Quintas de Codeseda”, comezou a estradense Concha Rodríguez, unha das persoas que tomou a palabra na singular Misa de Romaxe. “Medrei entre os animais da casa. Eran parte de nós. Meu irmán e mais eu, de cabalo das bestas da casa, levabamos as vacas ao Foxo Vello, onde precisamente nace o río das Quintas (...) Todo foron golpes para a vida nas aldeas. Agonía, direi que irreversible, para o rural. (...) Eucaliptos, encoros, minicentrais. Os galegos hai ben tempo que deberiamos ter luz gratis. Un canon especial galego. Galicia ten excedente en electricidade: non hai máis que mirar e ver como a enerxía eléctrica marcha para Meseta enchegando á Canda e ao Padornelo. Vaise porque a levan a bo prezo”, sinalou, antes de engadir: “Agora tocan eólicos. Para as eléctricas –din produtoras de enerxías verdes– non somos máis que cotas de altura onde, a poder ser, que os ventos zoen ben e así os muíños producen máis”.

Nun Sabucedo que sente –estes días máis que nunca– a ameaza dos proxectos de aproveitamento da enerxía eólica sobre o espazo que dende hai séculos ocupan os cabalos salvaxes da cabana de San Lourenzo, a voz autorizada de Manuel Cabada Castro recolleu o sentir de moitos veciños desta aldea da Estrada. Escritor totalmente identificado coa parroquia na que naceu, este filósofo e estudoso teceu con fermosos versos un poema a xeito de intervención para reivindicar uns montes no que a liberdade dos cabalos do Santo, dos Fillos do Vento, continúe a ser total.

Quero cantar os recendos/desta vella e nosa terra/ tenra e fermosa cal neno/ que soños soña de seda./ Monstros non quero ou mecanos/ de fóra aquí transplantados./ Quen vos quere aquí traer /do diñeiro está namorado, comezou Cabada Castro, en clara alusión á industria eólica. Máis adiante, o seu poema ligou a loita por ver os montes libres da instalación que comporta un parque eólico coa negrura do chapapote nas augas do mar: O que non é de ninguén/ de todos é propiedade./ Só ceos e terra ceibes/ dannos nidia eternidade. /Nin nos mares chapapote /–de negruras nunca máis!– /nin brancuras na montaña dos xigantes do metal!

Fermosura évos Galiza/ Non a deixes deformar/ A beleza non se vende/ a ninguén por vil metal. / Non nos coidamos só a nós/ o tesouro montesío /das nosas greas de bestas/ e pra nós gran desafío. proseguiu Manuel Cabada, recollendo a riqueza e tradición dos cabalos que viven nestes montes dende hai séculos e que, agora, terían que compartir o seu hábitat coas infraestruturas de varios parques eólicos, algo que dende esta parroquia se interpreta coma un golpe final e fatal á pervivencia da Rapa das Bestas. Se con elas nós medramos /elas medraron connosco/ Xunto con elas formamos/ un só e bifronte pobo. /De lobos saben as bestas/ Hainos tamén entre humanos / Mais bestas e humanos xuntos/ ben seguro que triunfamos!, rematou con optimismo.

Tamén o estradense David Otero escolleu a poesía para facer chegar a súa desesperación “por tanta espúrea ocupación que en nada nos respecta nin coñece”. “Veñen homes montes arriba contra nosa. Traen muíños xigantes a fendernos os camiños”, dixo. “Queren volver ermos os nosos chans, negarlles vida ás nosas bestas”, sinalaron os seus versos. “Que se saiba que os noso ventos e montes non son simplemente valor de cambio. Programen pois, señores, outra cousa, que ben saben que así non! De non facelo saiban que daquela, serán as nosas palabras como gadañas todas elas, indo e vindo...xusticeiras”, rematou.

A música foi salpicando a Misa de Romaxe, onde se compartiu pan e viño entre o público como sinal de unión e comuñón con tódalas criaturas. A tarde e a noite tiñan previsto continuar nesta mesma liña, mais, despois de teren cantado himnos como O Carro, a Rumboia con arranxos de Mero e A Virxe de Guadalupe, chegou o Berro Seco. A de onte foi unha xornada de convivencia, de compartir e aprender, de moita –motísima– música e, por riba de todo, una demostración de que a resistencia nunca camiña soa e de que, en Sabucedo, sopla con toda a forza do vento.

