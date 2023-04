El alcalde de Lalín, José Crespo, mostró ayer su satisfacción por el anuncio del conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, sobre la dotación de una nueva ambulancia en el próximo concurso del 061. El mandatario dijo que esta unidad de Soporte Vital Avanzado (SVA) de enfermería es un logro que contribuirá a mejorar en términos cuantitativos y cualitativos la sanidad en el municipio. La oposición, por el contrario, resta credibilidad al anuncio lanzado por el titular de Sanidade en el Parlamento de Galicia y tanto PSOE como BNG aducen que Crespo prometió una unidad medicalizada que no llegó, al margen de que el modelo de unidad ahora garantizado solo funcionaría 12 horas al día.

Crespo afirmó que esta nueva ambulancia está equipada como una medicalizada “solo que sin médico” ,pero sí está provista del instrumental necesario para su manejo por parte de un enfermero y dos técnicos. “Es el paso anterior a una ambulancia medicalizada”, dijo. Al margen del personal adscrito a este vehículo, el mandatario expuso que si las circunstancias lo requiriesen se podría medicalizada con un facultativo del ambulatorio o del PAC, quedando en este caso el servicio de urgencias con otro médico. Al mismo tiempo, declaró que “esta buenísima noticia es el resultado de muchos meses de gestiones con la Xunta”, poniendo el valor el trabajo realizado por la exedil Eva Montoto.

Por otro lado, Crespo aludió a las declaraciones del conselleiro, sobre el hecho de que el 96% de los casos urgentes se resuelven “sin necesidad de movilizar recursos medicalizados”. La mejora es sustancial, declaró, sobre una ambulancia que reforzará los medios ya existentes.

Por otro lado, los socialistas, que habían fijado anteayer un encuentro con los medios, aprovecharon su comparecencia para valorar un anuncio que su candidata, Alba Forno, enmarca en otra estrategia electoral más y recordó como el presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo había prometido una ambulancia en 2019 o Crespo llevó en su programa electoral de hace cuatro años una unidad medicalizada. José Manuel Mato, secretario de Sanidad del partido, entró en más detalles, aunque lo primero que indicó es que esta ambulancia solo estará operativa 12 horas diarias. Preguntó a Xunta y Concello si este nuevo recurso cuenta con el visto bueno de la comunidad sanitaria de Lalín, anticipando que lo que siempre pidió es una ambulancia asistencial las 24 horas y que en todo caso esta sanitarizada no será la medicalizada prometida por el PP. Otro de las cuestiones que puso de manifiesto es la extensión que abarcan los recursos existentes –Lalín cuenta con una ambulancia básica y otra tiene base en Silleda– pero además existe otra de apoyo que no está disponible siempre al realizar servicios para la sanidad privada u otros traslados no urgentes. “¿Qué pasa con las noches?, remarco, al tiempo que exigió al Sergas dotar de más personal al PAC de Lalín y de sistemas de electromedicina.

“Vergüenza”

Mientras, el BNG de Lalín critica “otro engaño y otra tomadura de pelo” a los vecinos el anuncio del conselleiro de Sanidade. Su candidato, Francisco Vilariño dice que “el PP no tiene vergüenza de venir ahora con un anuncio antes de las elecciones y nos prometen es una ambulancia con soporte vital de enfermería en vez de la medicalizada que llevamos años reclamando”. Vilariño le recuerda al conselleiro y al PP que esta ambulancia no es medicalizada, solo presta servicio 12 horas por el día y ni de lejos cubre las necesidades de Lalín y comarca”. Es el colmo” que después de que muriese una persona en 2019 por no tener este servicio, y después de que Feijóo se comprometiese a dotar de manera inmediata a Lalín de una ambulancia pasaron cuatro años” “No conocen la vergüenza, es lamentable que sigan jugando con la vida de los vecinos”, critica, y recuerda el voto contrario del PP unas reivindicaciones que, dice, abandera el BNG desde hace años reclamando a la Xunta una medicalizada.

Concurso resuelto este año

Los socialistas lalinenses indican que no será hasta el próximo mes de junio cuando se conozcan el pliego que regirá el concurso de la nueva red de transporte sanitario y que el procedimiento propiamente dicho no llegará hasta diciembre. Estos plazos difieren con los de Crespo, quien aseguró que la nueva ambulancia empezará a funcionar “en otoño o en invierno, y seguramente coincidirá con la puesta en marcha del CIS”. El año 2024 arrancará con nueva ambulancia y centro sanitario, declaró. El anterior, tal y como explicó García Comesaña en sede parlamentaria, se impulsó en el año 2008 y todavía está vigente. Con la nueva licitación el 061 sumará un total de 15 ambulancias más en la comunidad autónoma.