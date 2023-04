El PSOE de Lalín califica de “propaganda electoral” la reciente visita al municipio del conselleiro de Industria, Francisco Conde. Su candidata, Alba Forno, señala que de los proyectos tractores que presentó la Xunta al Plan de Recuperación y Resiliencia no pensó en Lalín y tampoco en la comarca, por eso lamenta que el alcalde, José Crespo, “no sea capaz de reivindicar el potencial de Lalín. Está claro que uno de los motivos es la falta de suelo industrial, de la que tanto Conde como Crespo son responsables”. “Hay proyectos para Caldas, Palas de Rei, As Pontes, Ferrol o Cerceda, pero no para Lalín”, insiste.

Para los socialistas, el PP “está en una deriva clientelar que se basa en dar contratos del Concello a amigos y afines para comprar o mantener voluntades, pero no existe una política industrial ni desde el Concello ni desde la Xunta. Lamenta que ni el gobierno local ni la Asociación de Empresarios de Deza “trabajasen un mínimo para trasladar a la ciudadanía las posibilidades de un Plan de Recuperación con decenas de convocatorias abiertas. Actos Por otro lado, los socialistas celebrarán el 21 de abril un encuentro con la juventud (20.30 horas en el Café Camilo). Un día antes, el jueves 20, Alba Forno estará acompañada en Zobra por el secretario xeral del PSdeG, Valentín G. Formoso, en un encuentro vecinal que se llevará a cabo en el centro social de esta parroquia. El acto está programado para las 19.30 horas.