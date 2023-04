El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, y miembros de la comisión de fiestas de Tenorio presentaron ayer el programa lúdico-festivo de la Feria de Abril de Parada de Tenorio que se desarrollará en el campo de la fiesta este sábado 15 de abril.

El programa festivo arranca a las 10.30 horas con una peregrinación a caballo desde el Mosteiro de Tenorio hasta el campo de la fiesta a través de una ruta marcada previamente por la organización.

A las 12.30 horas tendrá lugar a sesión vermú a cargo de la Charanga Charandonga que dará paso a la comida que será servida por la Pulpeira Mera, con pulpo a la feria y churrasco para los asistentes.

La jornada festiva se retomará a las 16.00 horas con la actuación del grupo de baile flamento Embrujo que acercará los ritmos y las distintas variedades del folclore andaluz y extremeño.

A las 17 horas habrá una exhibición de doma vaquera y los jinetes más intrépidos podrán participar en una ximcana con diversos niveles de dificultad con el fin de que los participantes puedan demostrar su pericia sobre sus monturas.

La comisión pondrá la disposición de los asistentes un servicio de bar y ruega el máximo cuidado y respeto por parte de los participantes que vengan a caballo ya que no se responsabilizarán de los daños. Por su parte, el alcalde Jorge Cubela felicitó efusivamente a los miembros de la Comisión de Fiestas de Tenorio por esta iniciativa que no so ve orientada a conseguir financiación para mantener las fiestas sino que representan un revulsivo y una actividad de dinamización de la parroquia muy salientable.