Cajones con facturas por 8,5 millones

Los concellos de Deza y Tabeirós-Montes despidieron el pasado año con facturas en el cajón por algo más de 8,5 millones de euros después de haber satisfecho en torno a 19,8 millones en pagos a sus proveedores. Rodeiro, Agolada y Forcarei son los únicos que incumplen el período máximo de 30 días establecido por la normativa estatal para liquidar sus compromisos y Cerdedo-Cotobade es el único que cerró 2020 sin un solo euro pendiente de pago.

En el balance dado a conocer recientemente por el Ministerio de Hacienda no figura el Concello de Rodeiro, que entonces no había cerrado todavía la liquidación presupuestaria. No obstante, fuentes municipales explican que durante el pasado curso se abonaron facturas por en torno a un millón de euros, mientras que las pendientes totalizan 375.000. La demora en la remisión de la documentación se debió en gran medida al tiempo en el que el ayuntamiento no pudo disponer de su secretario municipal. Finalmente la cuenta se cerró el 28 de marzo, ratificada mediante providencia de la Alcaldía el día 31.

Lalín fue el ayuntamiento que más dinero destinó a contratos con proveedores y en el transcurso del pasado ejercicio pagó 6.873.241 euros en facturas, quedando pendientes otras por importe de 2.552.475. Estamos hablando siempre con los balances cerrados de diciembre y por lo tanto estos datos a día de hoy no tienen por que ser coincidentes. Según el informe del Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMPP), el Concello de A Estrada movilizó 6.363.671 euros en abonos, dejando pendientes 2.556.551 euros.

En Silleda las facturas pendientes totalizan 279.878 euros y las pagadas, 1.524.875 euros. Vila de Cruces abonó casi el mismo dinero del que demoró su pago, con abonos por valor de 991.572 euros y 970.675 de facturas pendientes. Más ajustado todavía es el balance en Agolada. Esta administración hizo frente a contrataciones por 576.493 euros y en los cajones del consistorio se acumularon facturas por valor de 576.100 euros. Dozón es el único caso de las comarcas en donde el valor de las facturas pendientes–696.341 euros– superan a las satisfechas, que totalizaron 535.442 euros. El importe de los pagos del Concello de Forcarei asciende a casi 635.000 euros y otros 501.652 estaban al cierre del pasado año sin abonar. Cerdedo-Cotobade destinó 1,3 millones a proveedores.

Los períodos medios de pago son los siguientes: Lalín (10,62 días), Silleda (3,13), Vila de Cruces (12,7), Agolada (69,99), Dozón (14,93), A Estrada (5,3), Forcarei (68,22) y Cededo-Cotobade (3,27).

Remanentes en Rodeiro de casi 1,6 millones

El gobierno de Rodeiro informó ayer del estado del cierre contable del presupuesto del año pasado, que arroja un remanente de 1.569.000 euros. El equipo de Rubén Quintá aseguró que “por primera vez en la historia se hace el cierre contable en el primer trimestre del año siguiente. Es muy importante ya que tener las arcas saneadas nos permite que en tiempos con unos precios excesivos podemos seguir prestando servicios, teniendo en cuenta que todo cuesta el doble, el triple, o más”. Por otro lado, a principios de febrero se llevó a pleno la aprobación de la cuenta municipal para el presente año, cifrada en 3.521.180 euros. . Es el primer presupuesto que se presentaba desde 2017, cuando las cuentas fueron de 2.510.000 euros.