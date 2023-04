El alcalde de Lalín, José Crespo, recibió en el día de ayer a las entidades colaboradoras en el Gran Cocido de Lalín con Sabor Solidario. Estas entidades fueron: los siete cocineros asistentes al propio pabellón de IFEMA, Alejandro Iglesias del restaurante Cabanas, Alberto Canda del Mesón O Cruce, Luis Alberto Guerreiro del restaurante Las Palmeras, María del Mar Silva de la Parrillada Villanueva, Alberto González de la Casa Currás, Isabel Louzao del restaurante La Robleda, Cecilia Sanmartín de la Casa Sanmartín de O Corpiño y José Antonio de la casa O Antonio que a pesar de no asistir a la capital participó activamente. Con todo, Crespo también agradeció en el acto celebrado en el vestíbulo de la casa consistorial el apoyo imprescindible a entidades como Culinaria, ya que sin su participación no sería posible llevar a cabo el cocido solidario. La mayores, se reconoció a Aguas do Paraño, a Cárnicas Anzo, a la carnicería A Principal, a ViniGalicia, a Hijos de Rivera, al Pazo de Anzuxao, a las panaderías Fernando, A Morena, Balado y Prieto, y al mesón A Roda catering.

Para poder hacer realidad este cocido solidario, más de 20 entidades un gran número de personas colaboraron dando atención a más de 1600 personas en Madrid. Fueron recaudados 60.022 euros que se repartieron en dos talonarios de 30.011 euros cada uno para las organizaciones no gubernamentales Mensajeros de la Paz y para la Federación Española del Banco de Alimentos. Con esta aportación se le dará cobertura, por una parte a 400.000 niños para garantizarles la leche por lo menos durante un período de dos meses y por otra parte a más de 1.600 personas diariamente que lo perdieron todo en el terremoto que sufrió Turquía semanas atrás.