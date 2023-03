López, todo un clásico

“Quería felicitar al alcalde en primicia, pero se me adelantaron”. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, comenzó ayer así su intervención para dar la bienvenida a la nueva promoción de policías locales en la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp). El mandatario, como hicieron otros antes que él, se salió del protocolo para desear a José López Campos un feliz cumpleaños. El actual munícipe sopló 49 velas en su tarta en un año en el que vuelve a liderar al PP estradense para luchar por mantenerse en la Alcaldía. Aunque lo hace con ilusión y energía, el regidor no ha desvelado todavía con quién acompañará su nombre en lo más alto de la candidatura. Sin embargo, todo apunta a que no tiene sentido hacer quinielas: López apostará por lo clásico que, según asegura el dicho, nunca muere.

El alcaldable del PP no suelta prenda sobre su lista. Se limita a asegurar que todavía no se puso con ella, pero se aprecia claramente que la confección de la candidatura no le va a tomar mucho tiempo. Y es que no es la primera vez que el líder de los populares de A Estrada se mostró siempre partidario de no tocar lo que le funciona bien. Ello explica que en las tres últimas convocatorias electorales no haya apenas modificado la candidatura que encabezó, salvo con pequeñas variaciones. No se ha comportado el actual mandatario como un seguidor de la filosofía que asegura aquello de “renovarse o morir”. Más bien al contrario. Es por ello que nada hace pensar que el regidor vaya a abrir ahora el melón de comenzar a modificar su equipo cuando él mismo se felicita siempre por el hecho de que los integrantes del gobierno local tengan una buena relación entre ellos y trabajen como una maquinaria bien engrasada. Nuevo, pero con mucho peso Es cierto que en los últimos meses ha sonado mucho el nombre de Gonzalo Louzao Dono, el integrante más joven del gobierno local y, a la postre, también la incorporación más reciente en los puestos altos de la lista. Concretamente, en las elecciones de 2019 el concejal ocupó el puesto número 10, si bien finalmente pasó a asumir la cartera de Urbanismo, una de las más importantes de la administración municipal, ocupándose también de la de Feiras, Festas e Mercados. Es por ello que el peso que ha ganado Louzao Dono en el seno del gobierno estradense es más que evidente, con mucha presencia en la calle y en el día a día. Sin embargo, todo apunta a que López Campos mantendrá su equipo –con algunas variaciones– con la filosofía de conservar lo que le funciona bien en el día a día, tratando de fiar a la gestión conseguida por este equipo el aval que necesita que le concedan las urnas para seguir gobernando. De este modo, todo parece indicar que el líder popular mantendrá a Alberto Blanco Carracedo, Amalia Goldar , Juan Constenla Carbón. Ángeles Pais Carbia Y Óscar Rancaño Brañanova en los puestos de salida, junto con el propio Gonzalo Louzao. De hecho, es posible que la lista no incorpore muchas novedades con respecto a la presentada por el PP para luchar por mantenerse en el gobierno estradense en 2019, situando también en puestos con opciones de conseguir un asiento en la corporación a Lucía Seoane Rosende, María del Carmen Durán Lea, Alfonso Figueiras Rey o el edil de Promoción Económica, Óscar Durán, a quien vuelve a tocarle hacer frente al chascarrillo de haber sido en las tres últimas noches electorales la nota de corte de la mayoría absoluta para el PP local. En todo caso, en los próximos días se verá si López es fiel al clásico o apuesta por la renovación.