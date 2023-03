Lo que el viento nos dejó

La fuerza del viento está haciendo correr ríos de tinta en las comarcas de Tabeirós-Terra de Montes y Deza. No se trata tanto de que sople con ganas, sino de los emplazamientos escogidos por la industria eólica para ubicar los aerogeneradores que se encargarán de convertir su fuerza en energía eléctrica. Desde el minuto uno la contestación vecinal ha querido dejar claro que no es contraria a las energías que se presentan al consumidor como limpias, verdes o renovables, pero sí a las ubicaciones escogidas, subrayando en algunos casos la proximidad a las viviendas y, en otros, un gran impacto sobre tradiciones tan importantes en este entorno como la Rapa das Bestas de Sabucedo, una tradición ancestral que es –también– la única Fiesta de Interés Turístico Internacional con que cuenta A Estrada. Mientras la movilización y contestación social va en aumento, el proceso continúa. Después de que el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicase la fase se exposición pública de la ampliación del parque eólico de As Penizas, entre los concellos de A Estrada, Forcarei y Cerdedo-Cotobade, colectivos como Rapa das Bestas ya han confirmado que plantearán alegaciones, no tanto por el impacto directo sobre el territorio que ocupan las bestas, pero sí por el impacto sobre el entorno y el paisaje de la zona.

También Movemento Veciñal Estradense (Móvete) ha querido alertar este fin de semana sobre un “nuevo paso en la invasión eólica” en el Concello de A Estrada de la mano de la pretendida ampliación de este parque eólico, que supondrá la instalación de dos nuevos aerogeneradores, con una potencia de 10 Mw. Desde la formación que lidera Mar Blanco se hizo balance de situación en el caso de A Estrada, subrayando que en estos momentos son ya más de una docena los proyectos eólicos que afectarían al término municipal estradense. Por parroquias Destacan que la parroquia de Santo André de Souto será que sufra “el mayor impacto ambiental” ya que va a estar afectada por el parque eólico Pico Touriñán, gestionado por la empresa Enel Green Power España SL, por el Touriñán III-II, que promueve Beltaine Touriñan SL y por el parque Rosa dos Ventos, de la entidad Wind Premier. En el caso de Codeseda, la parroquia estaría afectada por el parque Campo das Rosas, uno de los que más afectaría a la zona de campeo de las manadas de O Santo, las que perpetúan la Rapa das Bestas de Sabucedo. Este proyecto está promovido por Naturgy. En el caso de la parroquia de Olives, Móvete explica que se ve afectada por el parque Couto de San Sebastián, gestionado por la empresa Montes de San Sebastián S.A. A mayores, esta parroquia se ve afectada, junto a la de Curantes y Pardemarín, por el eólico Outeiro Grande, que promueve AV Outeiro Rubio S.L. Ya en el caso de Arca, está proyectada la instalación de infraestructura del parque eólico Monte de Arca, de cuya gestión se encarga la compañía Vento Continuo Galego SL, un proyecto que también afectará a las parroquias de Nigoi y Tabeirós. La fuerza del viento incluye también a Liripio entre las zonas de A Estrada afectadas por la instalación de parques eólicos. Sería a través del proyecto Pedra Longa, promovido por la entidad Pedra Longa Eólica S.L, una instalación que también afectará a la parroquia de Sabucedo. Finalmente –al menos por ahora–, en la parroquia de San Miguel de Barcala consta ya presentado el proyecto parque eólico de Castro Valente, desarrollado por Iberdrola Renovables Galicia S.A. Esta iniciativa suscitó también una importante movilización social por la afección a la extensa fortificación de Castro Valente, en la que un estudio arqueológico realizó importantes descubrimientos recientes de un asentamiento que se presume de finales de la época romana. “Saturación total” desde el punto de vista paisajístico Movemento Veciñal Estradense puso el acento n que la instalación de los aerogeneradores vinculados a todos estos parques eólicos que han puesto la vista en territorio estradense supondrá una “saturación total” en la comarca de Tabeirós-Terra de Montes desde el punto de vista paisajístico, “probada por la afección de otros parques eólicos que ya en la actualidad están ejerciendo una fuerte presión paisajística alternando los valores propios de la zona”, destacan. “De todos es conocido el elevado potencial de turismo rural de Tabeirós-Terra de Montes, ofertando sus valores medioambientales, etnográficos y paisajísticos como los aspectos que cobran más fuerza en este potencial”, recuerda Móvete, que seguidamente subraya que la “alteración paisajística que provocará la implantación del nuevo parque eólico supondrá un elemento negativo y tremendamente limitante para el desarrollo de esta actividad”, sostienen. “A esta premisa cabe añadir la mala valoración de los aerogeneradores por parte de la creciente demanda de turismo rural e incluso residencial, lo que convierte el paisaje, principal motivo citado en la elección de este destino turístico, en un recurso económico indiscutible amenazado por esta posible instalación”, concluyen. Desde la formación que lidera Mar Blanco Casais se anunció la intención de pedir al pleno de la corporación municipal estradense un informe y alegaciones sobre el nuevo parque eólico que pretende instalar sus molinos en suelo municipal. Este grupo se sumó a la corriente que desde hace semanas viene proclamando “eólicos sí, pero no así”.