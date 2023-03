El comercio de proximidad, en casa: los placeros sopesan enviar a domicilio sus productos frescos

Pasear por un mercado es un regalo para los sentidos. La frescura se huele, se ve, se puede tocar y, llegado el momento, se saborea. Y tanto que sí. De percibirla con el oído se encargan los placeros, con su trato de proximidad y resolviendo desde la cercanía todas las preguntas del consumidor. Sin embargo, el frenético ritmo de vida actual y las agendas repletas de quehaceres no ayudan a acudir al mercado para hacer, sino la compra diaria, al menos la que nutra la nevera dos o tres días. Y es que los horarios de la plaza no dan con los de casa. Conscientes de ello, el Concello de A Estrada y la Asociación de Praceiros do Novo Mercado (Apranome) están valorando dos opciones para facilitar a los estradenses la compra de sus productos frescos: el reparto a domicilio y la creación de una consigna. Con la primera fórmula, los consumidores recibirían el pedido en sus hogares. Con la segunda, los placeros depositarían sus encargos en una taquilla para que puedan recogerlo fuera del horario de apertura del Novo Mercado.

La presidenta de Apranome, Raquel Touceda, reconoció que muchos clientes les trasladan sus dificultades para acudir, cuando trabajan, a los puestos de la plaza de abastos. Reconoce que, aunque el mercado no cierra hasta las 15.00 horas, antes de las 14.00 son muchos los comerciantes que ya empiezan a recoger sus puestos. “La intención es facilitar que la gente pueda comprar y, especialmente, que la más joven se anime a hacer sus compras en el Novo Mercado”. Fue el edil de Promoción Económica, Óscar Durán, el que hace unos días trasladó a los placeros la posibilidad de aprovechar que el servicio de delivery de Roombo, que acaba de estrenarse en A Estrada, está abierto también a la incorporación de comerciantes –no solo de hosteleros– a sus rutas de reparto. “La aplicación te dice que hay servicios para farmacias y tiendas. Se me ocurrió que, a nivel del Novo Mercado podría ser interesante, porque llevamos un tiempo hablando con los placeros de que resultaría atractivo un reparto a domicilio”, explicó el concejal. “Tiene un coste, pero la logística la ponen ellos”, añadió, en relación a la empresa que realiza el reparto. “Ya no habría excusa para no comprar en el Novo Mercado si te traen los productos a casa”, declaró. Zona de taquillas Durán subrayó que tanto el reparto de los productos de proximidad a los domicilios de los consumidores como su depósito en taquillas serían iniciativas complementarias y que cubrirían franjas horarias distintas, habida cuenta de que el cliente podría acceder a la zona de consigna por la tarde. Y es que, la previsión es que estas taquillas queden instaladas en la parte del Novo Mercado inicialmente reservada a cafetería, una instalación ante la que el Concello ha decidido –al menos de momento– desistir. De este modo, dado que esta zona del inmueble tiene un acceso independiente, los clientes podrían realizar sus encargos a los placeros y estos depositarlos –con el correspondiente código de cierre– en una taquilla para que el consumidor los recoja en el momento que mejor le convenga. El responsable municipal de Promoción Económica indicó que tuvo ya ocasión de mantener estos días una reunión con la empresa Roombo, que desde este jueves lleva a domicilio los pedidos de nueve establecimientos hosteleros de A Estrada, ampliando el radio de distribución a siete kilómetros. Asume el concejal que la iniciativa tendría un pequeño coste que asumiría el comerciante y una fianza para el uso de la PDA con la que esta empresa gestiona los pedidos, si bien aclaró que no existe permanencia alguna y que el importe que ha de depositarse por el uso de esta herramienta informática se devolvería en el caso de que los placeros se diesen de baja. No obstante, reconoció Óscar Durán que esta apuesta exigiría también por parte de los comerciantes cierto mantenimiento en la configuración de un catálogo de productos con sus correspondientes precios. Serían, después, sus artículos los que muestren al consumidor “la gran diferencia que hay entre un producto de aquí, de la plaza, y el de un supermercado”, apuntó. El envío a domicilio exigiría también ajustarse a una determinada franja horaria y un importe mínimo de compra, establecido en los 10 euros. En todo caso, la intención de Durán es mantener una reunión con los placeros y la empresa que podría realizar este reparto a la vez, al objeto de que unos y otros puedan solventar todas las dudas que puedan surgirles. “Es un último cartucho para dinamizar la venta del Novo Mercado”, apuntó el concejal estradense de Promoción Económica, que recordó las muchas iniciativas adoptadas por el Concello para intentar elevar el consumo de productos de proximidad y fidelizar clientes en los últimos años. Encuesta para conocer la opinión de los clientes Los integrantes de Apronome han recogido la propuesta planteada por Óscar Durán y han utilizado sus redes para lanzar una encuesta a los clientes, tratando de pulsar cómo encajarían un servicio a domicilio de los productos que se ofertan desde el Novo Mercado. La respuesta está siendo altamente positiva, si bien la asociación aguardará a conocer el resultado de la consulta y lo trasladará en la reunión que tienen previsto mantener próximamente. En cuanto a la colocación de taquillas, el edil de Promoción Económica explicó que el Concello cuenta incluso con un presupuesto que determina el coste de habilitar zonas de consignas con códigos para la recogida fuera de horario: en torno a 7.000 euros.