Lalín tivo unha sala de festas con moita arte, e non so pola música que soaba entre as súas paredes, senón tamén polo que sobre elas foi pintado. Los Sauces, que pronto será demolida para a urbanización da mazá comprendida entre as rúas Melide e Monte Faro, conserva cinco murais. Con independencia do valor artístico que poidan ter, está fóra de toda dúbida o valor sentimental que atesouran para varias xeracións de lalinenses, polo que sería unha mágoa que se perdesen. Así o cre Daniel González Alén, que emprendeu unha investigación para pescudar a autoría das pinturas e plantexa a posibilidade de retiralas do inmoble en ruinas para colocalas como lembranza no futuro parque público que se construirá no centro da parcela.

O cronista oficial de Lalín visitou en días pasados, xunto ao concelleiro de Medio Ambiente, César Reboredo, a edificación adquirida polo Concello. Concebida como granxa por Alfonso Rodríguez O Meiriña, non chegou a funcionar coma tal debido á oposición que desatou a súa proximidade ás vivendas. Así que o seu propietario, animado pola moda da época, creou unha sala de festas na década de 1960, na que chegaron a actuar Rocío Dúrcal, Basilio ou Los Diablos, amén da Orquesta Caracas, de Lalín, que era unha habitual. Nos 80 transformouse en discoteca e tivo un epílogo en 1995 cunha reforma que non conseguiu relanzala. Músicos, familia e parella con cura Desde entón permanece abandonada e cos cinco murais bastante ben conservados, malia o paso do tempo e as inclemencias meteorolóxicas. Tres deles son de músicos: nun vese a una banda e nos outros dous, intérpretes individuais; outra pintura mostra a unha familia e na última –cortada por un tabique de bloques– vese a unha parella e un cura con sotana detrás. ¿Sucasas? ¿Lamazares? Agora Alén solicita axuda para sacalos do anonimato e evitar a súa destrución, polo que agradece “calquera apuntamento ou documento gráfico que da sala se puidera conservar”. Pensou que podían ser de Damián Paio; o pintor e técnico municipal de Cultura díxolle que non, pero que “quen os pintou tiña oficio. Que poden ser obra de Sucasas, que por eses anos andaba xa por Lalín e tiña amizade co Meiriña e coa sociedade que entón explotaba a sala, formada por Celso Cacheda, do Bar Paraíso, e o seu cuñado Manolo Gómez, do Café Español, todos eles xa falecidos”. Algúns informantes cren ver nos murais a man doutro artista de renome, Antón Lamazares, con quen intentará contactar para corroboralo. Orquesta Caracas A través do Padroado Cultural, o cronista trasladou ao alcalde, José Crespo, unha petición para rescatar as cinco pinturas antes do derrubamento do edificio. A súa idea é crear con elas un muro dedicado á época dourada das salas de festas no futuro parque público da zona, que propón bautizar como Los Sauces. Alí habería sitio tamén para homenaxear á Orquesta Caracas.