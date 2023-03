La organización de la iniciativa Encontro Burla Verde, que se celebrará el próximo mes de abril en la parroquia estradense de Sabucedo, presentó ayer el cartel en el Centro Social A Gentalha do Pichel, ubicado en Santiago de Compostela. Los encargados de realizar la presentación fueron representantes de las asociaciones Rapa das Bestas de Sabucedo, SOS Suído Seixo, Colectivo do Vento, Asociación Veciñal e Sociocultural Ambiental Alarma na Terra de Montes y A de Rousmeri Caroi.

El calendario con actividades dentro de este programa es amplio y empieza este sábado con la acción artística fotográfica “O devalar do monte galego”, en los montes de Cádavo y Montouto. La siguen el 1 de abril el recital poético en Toubes, Ourense, el torneo de balonpié en el pabellón de Cerdedo y la Gran Subida a Conla el 22 de abril.

Con todo, la cita principal acontece el próximo 29 de abril en Sabucedo, que contará con las siguientes actividades: a medio día realizarán una “misa de romaxe” para dar la bienvenida a los asistentes antes de proceder a la sesión vermú y a la comida de confraternidad en la que se dispondrá de una carpa con pulpo y también food trucks. Ya por la tarde tendrán lugar diversas mesas redondas donde abarcar desde diferentes perspectivas la actual situación de las eólicas tanto en el mar como en la montaña y las minerías.

En paralelo, se celebrarán espectáculos varios a lo largo de la tarde para todas las edades, desde exposiciones fotográficas, conciertos y teatro hasta cuentacuentos. El plato fuerte, sin embargo, llegará a las 21.00 horas con el Curro-Cabaré que se celebrará en el curro de Sabucedo y en el que participarán personalidades del mundo de la cultura.

Son numerosos los artistas confirmados en los diferentes conciertos que en las próximas fechas se irán haciendo públicos, pero la organización ya ha confirmado algunos nombres, como: Mounqup, O Rabelo, Sonoro Maxin, Garcia Mc, Toma de Terra, O Leo de Matamá, Maria Lado y Lucía Aldao, Guadi Galego, Xoan Curiel, Uxía Senlle, Xurxo Souto, Jásper, Isabel Risco, NOGA, Aloumiños do Bosque, Peter Punl y Anxo Moure.

Asimismo, también contarán con puestos para que los grupos y colectivos que lo deseen puedan exponer las sus luchas y proyectos.

En representación de la Asociación da Rapa das Bestas acudió al acto de ayer Iván Sanmartín, quien aseguró que “es un orgullo para el pueblo de Sabucedo ser anfitrión para la primera edición de este encuentro” y avanzó que “se dispondrá de una zona de acampada”.

Adema de los colectivos mencionados anteriormente como parte de la organización, también colaboran otros grupos y asociaciones como: Arente do Chan, Mina Touro O Pino Non, Adega Vigo, Ecoloxistas en Acción, Comuneiros do Cha Ferrol, Fundación Monteescola, Eólicos no Morrazo Non o Liceo Mutante.

La iniciativa busca juntar a todos aquellos que rechazan la implantación masiva de parque eólicos en los montes y en la costa gallega, de la misma forma que se hizo en el 2003 para protestar contra la catástrofe del Prestige.