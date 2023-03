La parroquia estradense de Sabucedo acogerá el próximo 20 de abril el Encontro Burla Verde, un acto por la defensa de los montes frente a la implantación de parques eólicos convocado por A Rapa das Bestas, SOS Suído Seixo, Colectivo do Vento, Asociación Veciñal e Sociocultural Ambiental Alarma na Terra de Montes y A de Rousmeri Caroi. Este será presentado oficialmente en un acto que se celebrará este martes 14 de marzo a las 12.30 horas en el local social Gentalha do Pichel. Allí desvelarán el cartel de actividades, que comenzarán el mismo sábado 18 de marzo, con la exposición fotográfica “O develar do monte galego”, que continuará durante las semanas previas al evento en diferentes localizaciones del territorio gallego. Cabe destacar que además de los organizadores, en esta iniciativa colaboranmás de 50 colectivos.