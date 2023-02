La muerte que mudó el Entroido de Salgueiros

Los carnavales de Salgueiros se hacían antiguamente en la Calzada de Coto Real (Calzada de Cotorral – Lugar de Balado ), hasta que allá por el año 1905 , a causa de un trágico suceso con resultado de muerte , se trasladaron al lugar de Antime. Luego, en el año 1985, se construyó en las inmediaciones de la iglesia el campo de la fiesta.

Era el día de martes de carnaval y ese día iba de correo Pastor Verde Seijo ‘Pastor de Verde’, al que esa mañana le había presentado y traído la ropa que iba a utilizar como tal correo esa tarde ‘Costal de Brandomés. Estando ya en el lugar donde se desarollaron los hechos ; el guión requería que el centinela efectuase un disparo con la escopeta , al darle el alto al correo el centinela apretó el gatillo , pero el disparo no se efectuó , entonces el correo , es decir “Pastor Verde” le dice a “Costal de Brandomés” que estaba allí en las inmediaciones : “Costal , colle a escopeta e dispara ti” y Costal cogió la escopeta y disparó , quizá pensando que como el anterior no se le dispararía , tampoco lo haría ahora .Seguramente no se percató hacia donde apuntaba en el momento de apretar el gatillo , el caso es que el tiro le dio al correo . No murió en el acto , pero murió como consecuencia de ello días más tarde .Dejó tres hijos de corta edad huérfanos .

A partir de aquel año no se volvieron a celebrar los carnavales en la Calzada de Cotorral.

Por aquellas fechas en Antime no había casas, era una pequeña carballeira comunal, en parte de los vecinos de Salgueiros y en parte hacia el oeste de la casa de Fixó de Penagarfas . La primera casa la construyó Francisco Moire Verde (’Francisco do Ferreiro’) del lugar de Balado, destinándola a taberna , que junto con la de ‘Vitaro de Penagarfas’ eran las que había en Salgueiros . La casa do Ferreiro es la que actualmente tiene y vive Manuel Puga Souto (Manolo de Puga) . La segunda la construyó Nemesio Leal Iglesias, que también se dedicó a “taberneiro”. La siguiente construcción fue el transformador eléctrico de Fenosa , cuando llegó la electricidad a Salgueiros el año 1962 . A continuación construyó un molino harinero eléctrico Manuel García Vázquez, del lugar de Barreiros.

La siguiente la construyó Joaquina Souto Verde, ‘Xaquina de Sanche’, y su hijo Luis. Al morir ambos, se encuentra abandonada . La última en construirse fue la de Jesús Souto Montero ‘Jesús de Angelito’, que estuvo unos cuarenta años de emigrante en Argentina , regresando definitivamente a este país y construyendo la casa en la última década del siglo XX , donde murió en 2013 y dejándola en herencia a María Leal Souto, ‘María de Nemesio’.

Y haciendo referencia al lugar de Antime se me olvidaba decir que antes de las casas estaba en aquel lugar la capilla de Santa Cruz, construida en la primera década del siglo XX , en la que en la actualidad se le colocó la campana que había estado en la capilla de San José , destruida sobre 1950.

Pastor Verde Seijo nació en la casa de Seijo (lugar do Balado) el 7 de diciembre de 1875. Más tarde se conoció por la ‘Casa de Verde’ y actualmente es la casa de Jesús Vilariño Pereiro ‘Suso de Vilariño’.

Pastor Verde Seijo era hijo de Ramón Verde Sánchez, oriundo del lugar de Amosa (Ollares) da ‘Casa de Verde’ y de Josefa Seijo Vilariño del lugar de Balado, nieto de Juán Verde del lugar de Amosa y su mujer Manuela Sanchez Pereiro, del lugar de Lareo de la ‘Casa de Parceiro’.Estaba casado con Concepción Pájaro Lareu de Pastoriza (Raindo) da Casa do Ferreiro. Era tío de Ramón de Sánchez del Balado, hermano de su madre Antonia Verde Seijo.