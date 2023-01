El alcalde de Vila de Cruces sale al paso de las críticas del portavoz del PP, por la reducción del presupuesto municipal de este año y la pérdida de seis millones de euros de inversión. Luis Taboada culpa a Jesús Otero de que el presupuesto haya mermado en medio millón de euros, porque el de 2019 “no era real”, sino que “estaba inflado porque era año electoral”: de 3,8 millones de euros en 2018 pasó a 4,7 al año siguiente.

Además, el regidor de Xuntos Polo Noso Concello recuerda que los ayuntamientos reciben ingresos en función de sus habitantes y que Vila de Cruces perdió más de 3.000 en los cerca de treinta años de mandato de Otero. Refiere que cuando este llegó al poder, en 1990, el padrón municipal era de 8.419 personas, mientras que cuando lo perdió, en 2019, quedaba reducido a 5.246.

“No se puede perder lo que uno no tiene”, replica el regidor, que reta a su antecesor a especificar “cuáles han sido las inversiones perdidas, los importes y las causas”. Alude, por ejemplo, a la renuncia a una subvención de más de un millón de euros para reformar el auditorio de Merza porque no consta como propiedad municipal en el inventario. “Por lo visto, Otero se olvidó de registrarlo en su día”, ironiza.

“Presume en la oposición de lo que nunca fue capaz de hacer cuando gobernaba”, declara Taboada, que le reprocha su reciente promesa de construir un puente en el embalse de Portodemouros “cuando en casi treinta años de gobierno no fue capaz ni de poner unas luces en el acceso”. Le llama “mentiroso compulsivo” por decir que no solicita subvenciones y le aconseja “que no esté tan nervioso ahora que se acercan las elecciones” y que explique “por qué la Xunta no cuenta con Vila de Cruces en sus presupuestos”, no ya en este mandato, sino también en su etapa.

Al mismo tiempo, saca pecho de “inversiones millonarias” como la reforma de la calle Vázquez o la senda al instituto, “gracias a la gestión de Xuntos”. Taboada sostiene que, aun con pocos recursos, repara vías públicas, acomete rozas y sendas o realiza eventos y conciliaciones, “al contrario de lo que hacía Otero”. Y se pregunta “dónde están invertidos todos los millones que pasaron por sus manos en treinta años”.