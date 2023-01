Para el presente año, el Concello de Vila de Cruces dispone de 477.174 euros para invertir en infraestructuras. La cuantía es poco más de la tercera parte de los 1.392.729 euros que había destinado el gobierno local del PP en 2019 al mismo concepto. La diferencia entre el último mandato de Jesús Otero y el actual de Xuntos polo Noso Concello es también notable a la hora de comparar presupuestos: en 2019 la cuenta era de 4.760.542 euros y en la actualidad, ha caído en más de 500.000 para quedarse en los 4.237.000.

Aldeas sin internet

Son datos que ofrece el PP “que invitan a la reflexión” y que sirven de réplica a las críticas del alcalde, Luis Taboada, en las que incidía en lo caros que resultaban los mandatos del PP en comparación con Xuntos. “Un gobierno es caro o barato en función de sus logros y gestiones para los vecinos”, apunta el portavoz de los populares y exalcalde, Jesús Otero. En base a esto, “podemos afirmar que el actual gobierno es muy caro para todo el municipio, puesto que este perdió más de seis millones de euros en inversiones de otras administraciones por no saber gestionar los recursos públicos”. Otero lamenta que, por ejemplo, el ejecutivo de Taboada no le enviase a la Xunta de Galicia el listado de aldeas en las que podía dotarse internet de 5G, vital tanto para los estudiantes del municipio como para los negocios o las personas que deseasen teletrabajar.

Días atrás, Luis Taboada recordó que él no percibe sueldo como alcalde frente a los casi 55.200 euros brutos al año que cobraba Otero. El PP apostilla que no sabe si no cobra “por tema de jubilación o alguna invalidez absoluta que le impida ejercer ante una administración pública”. Los populares añaden que Xuntos comenzó este mandato con tres dedicaciones: la de los concejales Julio López y Mireya Otero, así como la de la socialista Carmen Silva, que abandonó el gobierno de coalición en agosto de 2020 “siguiendo la línea de los funcionarios públicos que renunciaron en su día debido a las continuas irregularidades de Taboada”.

Arquitectas

Precisamente, el PP corrige a Taboada respecto a los funcionarios y explica que la anterior arquitecta superó un proceso selectivo para ocupar el puesto y cobraba 1.700 euros con jornada completa. La persona que ahora desempeña el mismo trabajo “es una amiga del alcalde, que cobra 1.815 euros a través de una sociedad por una jornada de trabajo de unas 8 horas semanales, dos medias mañanas a la semana, y facturando aparte diversos trabajos”. Los informes que elabora esta asesora no tienen validez ante otra administración porque no son realizados por personal funcionario municipal, “como así corroboran informes de Secretaría”, indica el PP.

Los populares recuerdan que el proceso para escoger a la actual asesora fue recurrido por el Colexio de Aparelladores, y rematan recordando que la anterior arquitecta no fue despedida, sino que abandonó su plaza “tras aprobar unas oposiciones públicas a la enseñanza y cansada de los continuos desprecios y coacciones de Taboada”.