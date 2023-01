La obesidad afecta al 20% de la población estradense y repunta entre los más jóvenes

En el caso estradense, según los datos que maneja el centro de salud, en los últimos cinco años las tasas a penas han variado, tanto entre los adultos como entre los más pequeños. En concreto, en 2017, la tasa en adultos se sitúa en el 18,40%, mientras que el porcentaje en pediatría es del 15,87%. y estos se mantienen constantes a lo largo de los años hasta llegar al 2022, donde los números dicen que incluso podría haber bajado levemente en algún caso, con 18,68% y 12,72% respectivamente.

Como se puede observar en estas cifras, se diría que hay menos obesidad infantil ahora que en el 2017. No obstante, las impresiones en pediatría son completamente distintas. Eva García, facultativa en el centro de salud de la localidad, explica que “a nivel mundial la tendencia era al alta, y actualmente se sitúa en un 18%, aunque aquí se estaba experimentando un descenso, y ahora, tras la pandemia, vemos un leve repunte”. Apunta, además, que es importante mantener a ralla esta problemática en la población joven, pues “a corto plazo ya son evidentes trastornos cardiovasculares, endocrinos, metabólicos, gastrointestinales, ortopédicos, respiratorios, del sueño y emocionales”.

Por ello, la pediatría local participa en dos proyectos destinados a combatir la obesidad y el sobrepeso, se trata de el Melipop y Coral, iniciados hace 5 y 4 años respectivamente. García comenta que “ambos son prospectivos a diez años y la edad de reclutamiento entre está entre los tres y seis años. En el primero con la condición de padre o madre con obesidad o sobrepeso. Son estudios multicéntricos dirigidos a nivel gallego por la doctora Leis, en los que se recogen datos antropométricos, analíticos, encuestas de alimentación, sueño y actividad física, y de condición física”.

A las familias, la pediatra estradense recomienda que se tomen medidas preventivas, de manera que no se lleguen a alcanzar valores de obesidad en la infancia, “es fundamental la adquisición de hábitos de vida saludable en alimentación, sueño y actividad física desde antes del embarazo. En pediatría tenemos que cuidar el futuro desde antes de la concepción”. Con todo, cabe destacara que si bien muchos de los casos se deben a problemas de hábitos o a una mala dieta, otros muchos se encuentran relacionados con cuestiones genéticas, que requieren otra aproximación.

Los dietistas levantan la voz de alarma

Los expertos del campo de la nutrición en A Estrada ha observado un claro aumento en el número de niños y niñas que llegan a sus consultas con problemas de obesidad o sobrepeso. En el centro Saúde, de la calle San Antón, Dolores Iglesias cuenta que “el repunte se viene percibiendo desde hace unos años, y el 90% de los casos tiene que ver con una mala alimentación”. A parecer, “muchos a penas prueban verduras y frutas, y en cambio, centran su dieta en los hidratos, que ofrecen un aporte calórico que no acaban gastando”. Y es que la forma de vivir la infancia hoy en día se ha vuelto menos físicamente activa, con los videojuegos y las consolas ganando importantes porciones de terreno a la socialización en el parque o las actividades extraescolares. Aunque, por supuesto, esto no se aplica a todos los casos. Iglesias recomienda que “se tome pescado al menos tres veces a la semana, se incorporen proteínas vegetales a través de las legumbres, y se consuman mínimo tres piezas de fruta al día” y reconoce que “cuando preguntamos a los niños si les gustaría comer más fruta, muchos nos dicen que no saben porque no la han probado”.