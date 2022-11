Pasó el día... pero no la romería

Pese al bombardeo mediático desde hace semanas, ayer no era solo Black Friday. Ayer era 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por eso, la invitación a comprar con descuentos tuvo que compartir protagonismo con una cuestión bastante más seria y de mayor calado social: la violencia machista, en todas sus formas, y la necesidad de hacerla visible para así poder erradicarla.

La mayoría de centros educativos lleva trabajando en torno a la jornada del 25-N toda la semana, y ayer hicieron visible su concienciación contra la violencia de género con concentraciones en los propios colegios e institutos, como ocurrió en los institutos Laxeiro y Aller Ulloa, de Lalín, o en el Antón Losada, de A Estrada. Hubo también actividades para los escolares en otros municipios, como Forcarei o Vila de Cruces, donde los actos de conmemoración del 25-N tuvieron lugar en el auditorio Xosé Casal. En Lalín, el vestíbulo del consistorio se convirtió en un aula gigante con un evento abierto a intervenciones de distintos centros educativos.

Y es que no podemos olvidar esto ni padres, ni docentes, ni estudiantes, ni tampoco los que tenemos sobrinos y sobrinas en edad de aprender: solo educando en valores, en casa y en la escuela, ayudaremos a esos futuros hombres y mujeres a tratarse en igualdad de condiciones y sin miedo, hacia “otros modelos de masculinidad alternativos y más igualitarios”, como reza el manifiesto de Lalín.

Este documento alerta de que la violencia sexista está tomando nuevas formas y alcanza nuevos grupos de edad. Pone la alerta entre los adolescentes y la naturalización de las relaciones tóxicas. Toda la corporación lalinense llama a la sociedad para erradicar esta pandemia y clama “actívate contra el machismo”.

Distintas violencias

Queda mucho camino por recorrer, como dejó ayer claro el manifiesto de Azos Feministas. El colectivo convocó por la noche una concentración en la Praza da Igrexa de Lalín, con performance incluida. El acto de este año lleva por lema O machismo deixa pegada. Porque la huella del machismo está en la violencia psicológica, tanto a través de la sumisión química (tan tristemente de moda este verano) como los cánones de belleza “que desde nuestro pueblo se han fomentado y reforzado en diversas ocasiones con mujeres cosificadas en carteles, usadas como reclamo”. Tampoco ayuda que continúen los mitos del amor romántico, con mensajes “que nos sitúan a las mujeres en lugares de sumisión e inactividad”, añade el manifiesto, que pone como ejemplo la campaña Lalín sabe namorar.

A la violencia psicológica se une, añade Azos, la violencia en la salud mental, fruto de las cargas de trabajo en los cuidados y tareas que, por ser mujer, se asocian siempre a este género. Azos condena también la violencia sexual, que todavía se da en la calle, en casa, en las relaciones, pero también en cuestiones como la prostitución. En este sentido, el colectivo pide la posibilidad de acceso de las personas prostituidas y de sus hijos e hijas a mecanismos de protección social como vivienda, salud, escolarización o formación profesional.

Por último, Azos menciona la violencia institucional (pone como ejemplo la revisión de penas por abusos sexuales o informes que no detectan violencia machista porque no hay golpes físicos) y la violencia en el sistema de salud gallego, por no invertir en educación sexual o por no garantizar la interrupción del embarazo en todos los hospitales en condiciones de libertad. Pero también hay violencia contra la mujer con cada nuevo recorte en el entro de salud de Lalín, y que nos obliga a “desplazamientos o consultas privadas que en muchos casos no nos podemos permitir”.

Café de pota

Y como el refrán “pasó el día, pasó la romería”, no puede servir para el 25-N, Azos arranca hoy su programa Café de pota. Será en A Xesta, para conocer de primera mano las necesidades de las mujeres que viven en esta parroquia. También hoy, pero en el Pontiñas Centro Comercial, tendrá lugar la entrega de los premios del concurso de cartas Dillo a quen maltrata. Las ganadoras son Tamara Jiménez Quirós, Tania Nóvoa Paz y Laura Moure Miguélez. Será dentro de la actividad Arte-Acción contra a violencia de xénero. Esta iniciativa está organizada por la Oficina de Igualdade y ofrecerá distintas perspectivas desde la literatura, la danza, la música o la imagen.

La concentración de Azos no fue, ni mucho menos, la única de las comarcas. Silleda lo hizo en la Praza da Igrexa, a mediodía (al mismo tiempo que la de Lalín en el vestíbulo), y A Estrada organizó la suya a las 20.00 horas, junto al consistorio.

En Tabeirós-Montes, la edil de Igualdade de Cerdedo-Cotobade, Galiza Aguete, leyó un manifiesto en el que la corporación renueva su compromiso de “tolerancia cero” con los maltratadores. Hubo mención, como en Lalín, a las 38 mujeres asesinadas en lo que va de año en España. Aguete señaló que la violencia de género tiene su raíz en la falta de igualdad entre hombres y mujeres, y que persiste tanto en la esfera pública como en la privada. Por eso, para cortar esa raíz, es necesario un trabajo de prevención, de educación y una normativa adecuada “que evite la impunidad”.

Aunque no hubo concentraciones, otros municipios sí dejaron constancia de su repulsa contra la violencia de género. En su perfil de Facebook, el Concello de Dozón animó a los vecinos y vecinas a luchar día a día contra esta lacra y Rodeiro, desde principios de semana, tiene activa también en las redes sociales una campaña de sensibilización, cofinanciada por la Diputación y que se enmarca en las actividades del proyecto Equal-Camba 2022.

Entrega de libros en el María Inmaculada

Dentro de programa Coeducamos, la edil de Igualdade de Silleda, Ángela Troitiño, visitó los centros educativos del municipio para entregar libros sobre igualdad. En Silleda se forman escolares tanto en el CEIP de Silleda como en el Ramón de Valenzuela y el María Inmaculada, amén del instituto Pintor Colmeiro y la escuela infantil de A Galiña Azul.