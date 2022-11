La rehabilitación del Campo da Feira de Lalín se queda sin financiación europea

El Concello de Lalín no podrá llevar a cabo su proyecto de rehabilitación del Campo da Feira, dentro de un plan ligado a la promoción turística y a la difusión de la Feira do Cocido, al que aspiraba a una financiación de dos millones de euros de fondos europeos. La propuesta del ayuntamiento no salió adelante en la convocaría de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos con fondos Next Generation una vez que la comisión evaluadora se escudó en que Lalín no tiene la condición de municipio turístico. Sí obtuvieron recursos, aunque por un importe mucho menor que los solicitados, localidades como O Grove y O Carballiño.

El gobierno local había propuesto, en caso de conseguir financiación, un ambicioso proyecto que supondría la renovación total del espacio público, transformando el Campo da Feira como localización para la programación de actividades turísticas o lúdicas, al tiempo que se levantaría una carpa de grandes dimensiones semejante a la que se coloca por la Feira do Cocido, que acogería más eventos y evitaría al Concello el engorro del montaje y desmontaje de las mencionada estructura, además del gasto que implica su contratación. Complementario a la Praza de Abastos Aunque estamos hablando de un proyecto distinto, sí sería en cierto modo complementario al aprobado por el Estado para la reforma de la Praza de Abastos, intervención para la que el Concello cuenta ya con 1,1 millones. Los recursos se emplearán en acondicionar la planta baja de del edificio para hostelería y ocio.