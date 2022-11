Con el pescado en la taquilla

Ir al mercado es un disfrute para los sentidos. Más aun si uno tiene tendencia a eso de comer por los ojos. Sin embargo, darse un paseo entre los productos frescos y de proximidad no está al alcance de todos. Para zambullirse en el ajetreo de una plaza de abastos no solo hace falta tener tiempo, sino disponer de él en el horario adecuado. En A Estrada, esto tiene visos de cambiar muy pronto. Los placeros del Novo Mercado llevan un tiempo dándole vueltas a las dificultades que se encuentran sus clientes para comprar en estos puestos durante la semana. Es por ello que están sopesando la posibilidad de colocar una zona de taquillas donde cualquier cliente pueda recoger su compra aunque la plaza haya bajado ya la verja.

La presidenta de la Asociación de Praceiros do Novo Mercado (Apranome), Raquel Touceda, explicó ayer que el colectivo quiso aprovechar sus perfiles en redes sociales para realizar una encuesta entre los consumidores, planteándoles una doble alternativa: el envío a domicilio o un sistema de consignas donde cada quien pueda recoger su compra en el momento en el que mejor le convenga. Indicó que cada vez gana más respaldo la colocación de taquillas en la zona del Novo Mercado que estaba destinada a cafetería pero que a día de hoy continúa vacía.

Entrada independiente

Puso Touceda el acento en la conveniencia de que esta parte del edificio tiene una entrada independiente de la plaza, de manera que la accesibilidad estaría garantizada fuera de los horarios de apertura del mercado municipal.

El Novo Mercado tiene establecido una actividad comercial de 08.00 a 14.00 horas para los días en los que no hay feria y de 08.00 a 15.00 los miércoles y sábados, ambas jornadas feriales en el casco urbano. Por tanto, acudir a la plaza cuando se trabaja por la mañana –y más aun si se hace fuera del municipio– es misión imposible para muchas personas que desearían llenar su nevera con productos frescos, traídos directamente del campo estradense o recién llegados de la lonja. “La mayoría de la gente trabaja por la mañana y no puede venir; si trabajan fuera ya es imposible”, reconoció Touceda. La presidenta de Apranome indicó que la clientela habitual entre semana son ciudadanos que están jubilados o que no trabajan fuera de casa, de manera que quienes no pueden acudir habitualmente al mercado municipal aprovechan el sábado para llenar la despensa con los productos que se ofrecen tanto en los establecimientos fijos como en los que se instalan en el mercado de abastos los sábados.

Raquel Touceda indicó que en estos momentos los placeros están prácticamente decididos a instalar taquillas después de Navidad para facilitar a todos los clientes su compra. Están ahora analizando las distintas opciones que tendrían disponibles para hacer que el consumidor pueda realizar sus encargos por teléfono y tener acceso por la tarde a recoger lo que ha pedido.

Actualmente el Novo Mercado posee ocho puestos fijos y los días de feria se aproxima a los 40. Algunos, en especial los de venta de pescado y mariscos, ya comienzan a recibir encargos para Navidad, aunque aguardan que las compras para las fiestas comiencen a intensificarse a finales de este mes.