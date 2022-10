Un total de 52 solicitudes ha recibido este año el Concello de Lalín para su nuevo programa de ayudas directas a la natalidad: 43 han sido concedidas, siete están pendientes de resolución y dos fueron denegadas por no cumplir los requisitos. En la mañana de ayer, el alcalde, José Crespo, y los concejales Paz Pérez (Política Social) y Avelino Souto (Juventud), hicieron entrega a ocho familias de los detalles de bienvenida, que se corresponden con las solicitudes aprobadas en la junta de gobierno local del pasado día 11. Los requisitos para optar a estas ayudas son los mismos que para la tarjeta bienvenida: tener un hijo a lo largo de 2022 y no superar los 45.000 euros de renta anual. Las peticiones se pueden presentar durante todo el año, con independencia del mes en que haya nacido el bebé. No obstante, el plazo permanecerá abierto hasta el 15 de enero de 2023 para aquellos que nazcan a partir del 15 de diciembre. El programa seguirá el año que viene, si bien para poder solicitar las ayudas habrá que aguardar a que se aprueben las bases de la nueva convocatoria.