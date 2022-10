El camino repleto de baches para ser un héroe sin capa

A nadie se le escapa que entre las profesiones más comunes en nuestra sociedad, la de bombero es de las más exigentes y peligrosas que existen. En verano deben lidiar con los numerosos incendios que, todos los años, tiñen de rojo nuestro país. Podríamos pensar que la actividad bomberil se relaja durante los meses de invierno, pero nada más lejos de la realidad. Sobre todo en los últimos días, el temporal que azota Galicia pone de manifiesto la intensa actividad que estos héroes sin capa desenvuelven a lo largo de todo el año. Por ejemplo, en la base de los Grupos Supramunicipais de Emerxencias (GES) de A Estrada se registraron 22 incidencias solo en la jornada del domingo.

No es de extrañar que entre el nivel de exigencia implantado y la gran demanda para incorporarse, entrar a formar parte del cuerpo de bomberos no sea una tarea sencilla. En la actualidad, Jorge Loureiro, David Suárez y Marcos Rosende son tres estradenses que opositan para poder trabajar de manera indefinida en un parque de bomberos. Aunque la situación es diferente en los tres casos, la intención común es la de obtener una plaza en un parque grande, quizás en alguna de las ciudades gallegas, donde tendrán mejores condiciones que en una localidad más pequeña. Sin embargo, tanto Loureiro, como Suárez y Rosende coinciden en la gran dificultad que supone conseguir el objetivo, provocada, sobre todo, por las diferencias existentes entre las oposiciones de cada lugar a la hora de pedir unos u otros requisitos. Mientras que en la oposición para el parque de bomberos de Pontevedra piden el carnet de Patrón de Embarcaciones de Recreo (PER), en A Coruña solicitan la licencia de autobús y en Ferrol, el permiso de pilotaje para drones. Esta disparidad entre las condiciones exigidas en cada lugar supone un gran gasto económico para los opositores, que suelen presentarse a los exámenes en varias sedes diferentes.

Las complicaciones a la hora de obtener plaza presentándose a una oposición son tales, que los tres estradenses han probado suerte en muchos puntos de la geografía española. Entre los tres, que aún no han podido sacar plaza fija en ninguno de los parques de bomberos grandes para los que se han presentado, acumulan pruebas en puntos tan diversos de la geografía española como Málaga, León, Ourense, A Coruña, Santiago o Santander.

“En un parque grande hay más compañeros para ayudarte”

Jorge Loureiro lleva una década preparando las oposiciones. Actualmente trabaja de manera indefinida en las instalaciones que los GES tienen en Toedo, porque según dice, tuvo “la suerte” de sacar plaza en el parque estradense cuando solo llevaba un año preparándose para ser bombero. Loureiro reconoce estar “bastante contento” en A Estrada, pero no oculta que sus aspiraciones son las de obtener una plaza “en un parque más grande” porque, en general, allí podrá disfrutar de unas “mejores condiciones”. Mientras en las instalaciones estradenses solo trabajan 3 personas en cada guardia, en los parques de, por ejemplo Vigo, el número de bomberos por turno roza la veintena. Esto supone que los trabajadores queden “mucho más vendidos” en una base como la de A Estrada, porque si “dos de tus compañeros tienen una salida, si hay otro aviso a lo mejor tienes que ir tú solo”. En su última oposición, en Ourense, Loureiro se quedó con la miel en los labios, al suspender la prueba de conducción, aunque está sobradamente preparado. El estradense señaló que la fortuna juega un papel relevante.

“Para sacar plaza hay que ser un deportista muy polivalente”

David Suárez cumple su cuarto año como opositor para la carrera de bombero. En estos momentos trabaja como interino en Vigo, concretamente en el parque de Teis, aunque los bomberos de la ciudad olívica suelen rotar entre esa y la otra base que hay en la ciudad, la de Coruxo. Actualmente está contratado por necesidades del servicio, en principio, hasta que salgan las siguientes oposiciones para tener plaza en la ciudad pontevedresa. Para Suárez, una de las mayores dificultades a la hora de sacar plaza posiblemente radique en las pruebas físicas. El opositor estradense asegura que hay que ser “un deportista muy polivalente” para poder superarlas, debido a las diferencias que existen entre las pruebas para uno u otro sitio. Para prepararse “no hay que ser un fenómeno” en ninguna disciplina, dice Suárez, pero sí “adaptarse bien” a cualquiera prueba que te exijan. Para él, la dificultad está en la necesidad de preparar un entrenamiento “muy completo” para poder afrontar lo que te pidan, que puede ir “desde circuitos en el agua” hasta “pruebas combinadas de arrastrar maniquís y saltar muros”.

“No hay academias con la infraestructura necesaria”

Marcos Rosende es, entre los tres estradenses, el último en empezar a formarse para bombero. Ahora mismo forma parte de las Brigadas Municipales estradenses, a las que se unió durante el mes de agosto y en donde cerrará su etapa a finales de octubre. Lleva un año y medio preparándose, y es consciente de que su camino como opositor todavía se encuentra en sus comienzos. Rosende realizó, hace poco, las oposiciones para León, en las que se quedó rozando la plaza. Actualmente el proceso se encuentra en período de reclamaciones, pero el estradense es consciente de la dificultad para acceder. Para Rosende, una de las mayores complicaciones que deben afrontar los futuros bomberos es la ausencia de buenas academias, sobre todo en territorio gallego. El joven opositor estradense reconoce que aunque “hay algunas”, no disponen de la “infraestructura necesaria” para poder formarse en condiciones. La “casi obligación” a prepararte de manera “prácticamente autodidacta” complica mucho las aspiraciones de los estudiantes, que no tienen “a nadie más que les guíe” en su proceso formativo.