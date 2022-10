El alcalde de Lalín, José Crespo, defiende la aportación municipal para las pasadas fiestas patronales y más después conocer los balances económicos de la comisión y el de afluencia de público. El mandatario comparó ayer en una emisora local las cantidades económicas que salían del ayuntamiento con el cuatripartito y las comprometidas para los pasados festejos de As Dores.

Por un lado insiste en que este año el Concello aportó 60.000 euros, solo 10.000 más que el gobierno encabezado por Rafael Cuíña, aunque recordó que la comisión del año 2018 “quedó empufada en 30.000 euros”. “Ahora se hicieron buenas fiestas, no se debe un duro, incluso sobraron mil y pico euros. No creo en esa política de ir quedando por un concello moroso, es negativo para todos”, espetó. Y además añadió: “A Cuíña le escuece mucho que ellos hicieron unas fiestas peores y quedaron empufados, nosotros las hicimos mucho mejores y quedamos con deuda cero todos los años. Las fiestas de Lalín fueron poco gravosas”. A pesar de que la diferencia en la aportación municipal es de 10.000 euros hay que tener en cuenta que, tanto antes como ahora, el Concello destina a gastos propios de las fiestas la recaudación de las barracas, que este año ascendió a 23.000 euros. Por eso el alcalde precisa que “el Concello contrató 83.000 euros y el resto lo contrató la comisión, porque el dinero que tenía no llegaba para todas las orquestas y desde ahí se contrató a París de Noia, pero eso no quiere decir que el ayuntamiento pusiese más dinero”.

Lo que es irrefutable es que las orquestas que actuaron en As Dores costaron más de 100.000 euros y que el Concello asumió contratos por 83.625 euros, mientras que el caché de París de Noia (16.900) fue gestionado por la asociación que organizó las fiestas. Además, la administración municipal satisfizo recientemente dos facturas a otras tantas empresas por la “logística” del concierto de la Banda de Lalín y otra por su espectáculo Rebobinando, que la agrupación ofreció el domingo 25. Sus cuantías suman 5.626,50 y 5.808 euros respectivamente.

En la misma comparecencia el mandatario repasó otros asuntos de actualidad y recordó proyectos de gran calado en marcha como la ampliación del cementerio de A Romea, la urbanización de la Avenida Xosé Cuíña, la adjudicación por la Xunta del tanque de tormentas o la puesta en marcha de un nuevo taller de empleo. “En gestión el cuatripartito no resiste ninguna comparativa”, enfatizó.

Manuel Rivero

Por otro lado, hoy (19.30 horas) se presenta a los vecinos el proyecto de revitalización de la calle Manuel Rivero, que incluye la recuperación de un inmueble municipal, con cargo al plan DUSI.

“Absurdo” de Cuíña en la Casa de Álvaro

Tanto el alcalde como la concejala de Cultura, Begoña Blanco, arremetieron contra el coordinador municipal de Compromiso por Lalín, Rafael Cuíña, por sus críticas a la inversión de la Xunta para la rehabilitación de la Casa de Álvaro. ¿Preferiría que esos 900.000 euros que se invierten en Lalín fuesen para A Coruña, Santiago o cualquier otro concello de Galicia?”, exclamó el regidor, quien recordó a Cuíña que la operación pasaba porque el Concello cerrase la compra del histórico inmueble [fueron 600.000 euros] y que luego la Consellería dirigida por Román Rodríguez financiase su rehabilitación. “Cuíña aplaudiría con las orejas si él fuese capaz de conseguir gestionar esos 900.000 euros de la consellería, pero debe preferir que las inversiones de la Xunta se vayan a otros concellos”, apostilló Begoña Blanco. El grupo de gobierno también reiteró al líder de Compromiso que las infraestructuras pendientes en el CEIP Xesús Golmar, tras los problemas ajenos a la administración municipal originados en las obras, se acometerán a principios del próximo año.

Ahorro de un millón al año en alumbrado público

En su discurso sobre la capacidad de trabajo y gestión de su equipo, Crespo admitió que los grandes proyectos entrañan dificultades y por eso la obtención de los terrenos para la Gran Praza es una labor ardua, pero a la par un proyecto que no descarta tenga encaje con fondos europeos. Con recursos de Europa, recordó, el Concello pudo invertir 6 millones en la renovación del alumbrado público, entre otros asuntos. ¿El resultado? De una previsión de ahorro en luz de 350.000 euros al año, con el alza de la corriente, el gasto se reducirá en más de un millón.

Diego de Giráldez diseñará el cartel del Cocido

El creador de A Cañiza Diego de Giráldez será el encargado de diseñar el cartel de la Feira do Cocido del próximo año. Crespo realizó este anuncio al día siguiente de que, junto a la edil Paz Pérez, visitasen al artista en su estudio. “Ver como hizo el cartel... es que se le ven hasta los pelos del cerdo. Es un hiperrealismo llevado a un grado sumo”, declaró, al tiempo que le agradeció que aceptase esta invitación para ilustrar a la fiesta gastronómica. Y recordó que De Giráldez expuso en el museo municipal en 1990 y, más recientemente, en diciembre del año pasado.

El mandatario lanzó una propuesta novedosa relacionada con el Cocido y que comenzaría a materializarse en la próxima edición. El cartel de Diego de Giráldez sería el primero que se reproduciría en fachadas de inmuebles en mal estado en el núcleo urbano. “La mayoría de los carteles están en el museo y podrían estar repartidos por el pueblo adelante, arreglando medianeras, pues cuando llegas a un pueblo también juzgas si es bueno o feo.

Por otro lado, el gobierno trabaja en la organización de la primera Feira Internacional de Artesanía Alimentaria, que se impulsaría al margen de la Feira do Mel. Por el momento el alcalde no dio más detalles acerca del nuevo evento.