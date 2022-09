El colectivo estradense Asociación pola Defensa do Val do Liñares participirá, al igual que todos los años, en la XV Limpeza Simultánea “Móllate polos ríos”. En la edición de este año, que se celebrará el próximo domingo, está previsto que participen 41 municipios de Galicia y más de 60 entidades. La iniciativa movilizará a numerosos voluntarios que se desplazarán a los ríos para dejarlos limpios de basura, durante una jornada de voluntariado ambiental y de concienciación social. Desde la Asociación pola Defensa do Val do Liñares pretenden realizar trabajos de limpieza en varios tramos del río Liñares y en sus afluentes. El colectivo saldrá desde la iglesia de Lagartóns a las 10:30 horas.