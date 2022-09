El jefe de estudios más molón

Miguel Guido, un hombre inglés y gallego de adopción, se propuso dar un giro a la Escola Oficial de Idiomas de A Estrada, de la que es jefe de estudios. Busca revertir la tendencia de esta escuela, al igual que la mayoría a nivel gallego, de bajada de alumnos año a año. Para eso, son importantes las fórmulas que eviten el desinterés y animen a las personas, de todas las edades, a dar el paso y apuntarse a las clases.

Desde la llegada de Miguel Guido al centro estradense, uno de los principales factores de diferenciación y apuesta por causar impacto en la gente se dio en las redes sociales. “Buscamos conectar con las personas a través de la comedia, con vídeos, fotos y memes” indica Guido, que si bien asume que mucha gente que consume ese contenido en redes no serán futuros alumnos, ayuda a que se hable de la escuela y se tenga presente. La apuesta es decidida por escapar de las plantillas o publicaciones vacías y poco llamativas; algo que cada vez más escuelas de Galicia hacen y el jefe de estudios bromea diciendo que “quiero pensar que fuimos nosotros los que inspiramos a todo el resto de escuelas”.

Pero no solamente las redes sociales son algo diferente en esta escuela, las clases también lo son. Las lecciones que de inglés que imparte Miguel Guido a gente de todo tipo de edades, a partir de los 16 años, están muy relacionadas con sus facetas lúdicas. La presencia de juegos tradicionales, adaptación de programas televisivos o mismo juegos procedentes directamente de sus viajes a tierras inglesas son una tónica habitual, en busca “de aprender disfrutando y sin esforzarse”.

Más que un profesor

Más allá de su puesto en la escuela estradense, Miguel Guido tiene a sus espaldas muchos proyectos. En diciembre del año pasado publicó su primer libro infantil, titulado O lobo feliz. Dicha obra va acompañada por un espectáculo cuentacuentos en el que él mismo se caracteriza como el lobo protagonista. Además, también realiza actuaciones teatrales con unos amigos bajo el nombre de Medievándalos. Este grupo de actuación lleva años realizando espectáculos escritos por ellos mismos en los que mezclan el humor y la interpretación.

Si bien ya es agua pasada, la figura de Miguel Guido también es importante por ser el profesor de inglés de Os Bolechas, míticos muñecos gallegos. Fue protagonista de varios programas emitidos en la TVG, uno de ellos grabado en su propia casa durante la época del confinamiento.

También es un reconocido tiktoker

Si las redes sociales de la EOI se llenan de contenido y memes, las redes personales de Guido no iban a ser menos. Precisamente, entró en Tiktok con la cuenta de la escuela, pero rápidamente se percató de que el público de esta plataforma no era el idóneo para lo que buscaba. Así, decidió comenzar a subir vídeos desde una cuenta personal. “Al principio subía muchos vídeos y no tenían nada de éxito, pero hice un par de formatos e historias que funcionaron muy bien”, explica el profesor. Tras una enorme subida de seguidores, supera ya los 270.000, una cifra increíble y que ni él mismo se esperaba. Eso sí, resulta difícil sacar tiempo entre todas sus labores para atender la demanda que exige tal cantidad de fans. “Lo difícil es tener ideas y ser creativo, editar y montar los vídeos se puede llegar a hacer en 5 minutos” reconoce Guido, que después de tomarse unas pequeñas vacaciones volverá a subir contenido y a intentar continuar con sus buenos resultados.