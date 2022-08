Tal y como estaba previsto, la corporación lalinense debate hoy en pleno la aprobación del plan de acción de la Agenda Urbana 2030. Hoy se conocerán todos los pormenores de un documento que va a servir de espejo a otros municipios españoles, pues Lalín fue el único concello gallego de entre 20.000 y 50.000 habitantes que obtuvo una ayuda (150.000 euros) de los Fondos Next Generation para redactar el plan.

Ayer pudimos conocer un esbozo de este plan de acción, de la mano del alcalde, José Crespo, y del exregidor y coordinador de Compromiso, Rafael Cuiña. Este partido fue el único de los tres que conforman la oposición que hizo aportaciones al borrador y que da su respaldo a la Agenda Urbana para que, al margen de quien gane las elecciones de mayo, ésta llegue a materializarse. El Bloque votará en contra y el PSOE “se limitó a hacer una pregunta”, respondió Crespo.

Fijar población

La Agenda Urbana de Lalín pivota en torno al mantra “volta ao rural”, para fijar población en él, evitar la dispersión en las aldeas y garantizar el relevo generacional. Por eso, el plan de acción contempla organizar el medio centenar de parroquias en áreas. No van a desaparecer, simplemente se consolidan por zonas que ya tienen nombre propio hace años, como A Balouta o Castro de Cabras. Así, la parroquia más grande dispondrá de un espacio común que pueden utilizar las vecinas, para dinamizarlas e incluso para que en este lugar personal de Servizos Sociais pueda atender una vez a la semana a los usuarios.

Otras metas son un plan de acceso a la vivienda en el núcleo rural, con medidas como la rehabilitación de viviendas abandonadas; un plan de conciliación familiar; aprovechamiento de los residuos agrarios o una estrategia de gestión y del ahorro del agua.

Más peatonalización

Ya en el casco urbano, la propuesta pasa por un plan de regeneración porque “hacen falta más espacio para los peatones y menos para los coches”, aseveró Crespo. La villa también va a ver mejorada su conexión con áreas próximas como Feás, Carragoso o Donramiro. Otras de las cuestiones que recoge la Agenda son la apuesta por el patrimonio y un turismo de calidad, apoyado en pazos, castros y enclaves naturales, así como un plan de promoción del producto local.

Al margen de estar abierto a las aportaciones de todos los partidos de la corporación, el plan de acción pasó la criba de 156 vecinos que decidieron cubrir la encuesta y que respaldaron buena parte de las medidas iniciales. La Agenda Urbana, recordó Crespo, permitirá obtener en torno a 20 puntos cuando se soliciten futuras ayudas europeas. Desde la Alcaldía, Crespo quiso agradecer el consenso con Compromiso, ya que será una garantía para el documento. Por su parte, Cuiña agradeció la presentación conjunta del plan de acción y apuntó que todas las propuestas emitidas desde su partido para completar el plan de acción fueron aceptadas. Recalcó que este consenso obedece a que Compromiso está “para defender los intereses generales” y que el partido “no va a hacer partidismo con estas cuestiones”. Cuiña y Crespo, como recordó el primero, son las únicas personas vivas que “sabemos lo que estar sentado en el sillón de la Alcaldía, y de ahí la necesidad de entendimiento por el bien común.

Cuiña: “solo descarto pactar con el fascismo”

José Crespo y Rafael Cuiña están en una nueva etapa de relaciones personales, como manifestó ayer el líder de Compromiso. No sabemos si fue el viaje que hicieron juntos a Chascomús, en donde los políticos locales se sorprendieron de su buen entendimiento, o si esta ¡segunda parte’ viene de atrás. Cuiña ayer se apresuró a decir que no iba a haber un pacto, pero después matizó sus palabras recalcando que “yo, en democracia, solo descarto pactar con el fascismo, y no es el caso del PP”. Si bien dejó clara la tremenda satisfacción que le dejó gobernar junto a PSOE y Bloque, por lo que por lógica el pacto debería ser con estas dos formaciones, también quiso explicar que “no se pueden cerrar escenarios posibles, por responsabilidad”. De paso, aprovechó para señalar que para él “el antiguo mandato está muerto”, en relación a las tensiones que se vivieron entre el cuatripartito y el PP en la oposición.

Por si gana las elecciones, Cuiña ya dejó claro que “nos gustaría seguir contando con la colaboración de la oposición, y para eso hay muchas variables”. El hecho de que BNG y PSOE no hiciesen aportaciones a la Agenda Urbana no afectaría a un posible nuevo gobierno de coalición. “Hay la suficiente maleabilidad para llegar a puntos de acuerdo”, matizó el coordinador de Compromiso. Para Crespo, que los dos otros dos partidos no propusiesen nada a la Agenda Urbana no quiere decir que estén en contra, sino que se debe a una decisión política. Ayer, alcalde y exregidor dejaron claro que aparcaron la decisión política y abrazaron el consenso porque “le conviene a Lalín”.