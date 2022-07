Los 40 años de Viravolta

En los 40 años que llevan en el mundo del espectáculo, el grupo teatral Viravolta, conformado por Anxo García, Pilar Álvarez y Xulio Balado, ha creado multitud de espectáculos, conocido a gente con la que ha intercambiado opiniones y se ha relacionado con distintos músicos. Esta labor que desempeñan, la definen como un arte complejo en el que participan una gran cantidad de personas y en el que cada uno se va creando a sí mismo a partir de lo que va recibiendo. Para dedicarse a esta profesión, es importante tener vocación, que realmente forme parte de uno mismo. Este ha sido uno de los secretos que ha llevado al trío lalinense a estar 40 años sobre los escenarios. Además, también se trata de una cuestión de resistencia, de mantenerse en pie aunque las cosas vayan mal.

Esta compañía teatral no se inició en su origen como un trío, al principio lo componían varias personas que se dedicaban al teatro y que un día fueron desapareciendo, así que los tres componentes actuales decidieron empezar a montar una obra que habían preparado y escrito ellos, y, al no tener actores, crearon muñecos y siguieron con ellos. Así fue como surgió el primer contacto de la agrupación con el teatro de marionetas. A pesar de que estos muñecos ya estaban presentes en los espectáculos, a partir de ese momento se volvieron un elemento indispensable en todas sus actuaciones.

Desde entonces, han creado más de una treintena de montajes de marionetas, pero la cosa no se queda ahí, también han realizado otro tipo de representaciones y actuaciones que se realizan para un acto concreto al que vayan a acudir, que también conlleva una preparación y un ensayo previo. Para crear un espectáculo tienen que dedicar muchas horas para iniciarlo, escribirlo, construir las marionetas, pensar las músicas y realizar los ensayos. Normalmente suelen inventar un espectáculo anual para cada temporada de festivales.

El nombre Viravolta, que significa voltereta, tuvo su origen de una forma azarosa. En sus inicios, la compañía era conocida como Carallada Compañía de Espectáculos Callejeros, pero con ese nombre no los querían poner en los carteles publicitarios. Entonces, la compañía decidió cambiar su denominación, abrieron un diccionario, pusieron un dedo encima y así surgió Viravolta.

En toda su trayectoria profesional, el grupo titiritero es consciente de que el panorama ha cambiado completamente. Cuando ellos iniciaron su andadura profesional, esta profesión no existía como tal, no había un referente que se pudiese tomar como guía. El oficio lo tuvieron que aprender de la nada, no conocían prácticamente a ningún titiritero, ni tampoco existían las formaciones culturales que hay actualmente. Tuvieron que luchar por ello e incluso llegar a rogar para que los dejasen actuar. La situación era completamente distinta, eran los años 80 y se empezaba a crear una revolución. Pero la realidad era que en los pueblos pequeños el teatro era un gran desconocido entre la gente, esta actividad no era demanda por la población y estaba relegada únicamente a las ciudades.

Actualmente la compañía se encuentra creando y reivindicando el papel de la marioneta popular. Su próximo espectáculo se presenta esta semana en Rianxo, en el festival de títeres tradicional. A parte de esto, están pensando qué espectáculo van a crear ahora, y se pondrán a preparar uno de aquí hacia el invierno. En cuanto a los títeres, realizan varios vídeos en los que explican lo que es la marioneta popular y los cómicos que andaban por los caminos, entre otras cosas. Además, Anxo está trabajando con colegios, con marionetas populares, haciendo representaciones dentro de los centros.

Trabajo sin descanso

El arte de marionetas en Galicia les da para vivir si trabajan sin descanso, pero para ello no alcanza solo con realizar representaciones, también deben crear talleres, ir por los colegios y todo ello sin tener ningún horario. A día de hoy existen varios festivales de marionetas en Galicia como el de Redondela, el de Santiago y el Titiriberia, que es reciente y se dedica a títeres populares. Además, existen una serie de programaciones que podríamos llamar festivales en las que también tienen cabida este tipo de espectáculos.

El grupo aboga por la necesidad de cambios culturales, que empiecen con una mayor inversión en este ámbito, para tratar adecuadamente al público y a los artistas. A pesar de que desde las cuatro décadas que llevan en esto, han observado varios cambios aseguran que todavía queda camino por recorrer, puesto que todo se deja en la mano de los artistas que siguen teniendo que hacer grandes esfuerzos para poder expresarse.

Con respecto al futuro de la profesión, todo hacía indicar que el oficio de titiritero no tendría un relevo generacional. Sin embargo, el consagrado trío asegura que ahora sí están saliendo figuras nuevas, afirman que esto se debe en parte a que ahora ya existe una profesión y que, además, en Galicia existen titiriteros que son hijos de personas que se dedicaron en su día a esta profesión. Esto ha ayudado a que estas nuevas generaciones ya estén formadas y que no tengan que aprender el oficio desde cero.

El consejo que el grupo titiritero le da a estos nuevos profesionales es que, a pesar de que muchos empezarán en este mundo, la clave está en resistir, porque hay algunos que se quedan en el camino. Además, les recomiendan que trabajen mucho y que hagan lo que quieran, porque a veces se hacen contenidos que son los que más beneficios pueden reportar pero esto es un error. Así que la mejor sugerencia que Viravolta puede brindar a los nuevos titiriteros es que hagan lo que les apetezca y que después será el público el encargado de opinar si les ha gustado o no.