El 061 alega que el fallecido de Donsión fue asistido en su casa a los 10 minutos del aviso

El octogenario de Donsión falleció a consecuencia de una patología respiratoria severa que arrastraba tras esperar 50 minutos por una ambulancia y tras ser atendido por un médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de Lalín, que fue quien reclamó la presencia del vehículo de transporte sanitario.

Así resume los acontecimientos el 061, quien confirma el tiempo de demora de la ambulancia, tras la denuncia pública realizada el domingo desde Compromiso por Lalín. No obstante, desde el servicio público se concreta que desde que fue comunicada la alerta sobre el estado del vecino de Bergazos, a las 11.20 horas, el paciente fue asistido telefónicamente desde la central de coordinación del 061, y 10 minutos después fue enviado al domicilio un médico que “tras evaluar su estado de salud y prestar asistencia, solicita una ambulancia para su traslado al Hospital Clínico de Santiago”.

El vehículo habría sido desplazado desde Compostela al estar las dos ambulancias adscritas a la comarca dezana ocupadas. Esta versión también coincide con la descripción de los acontecimientos realizada por el 061. “En este momento los recursos asistenciales de la zona se encontraban asistiendo otras emergencias sanitarias. A las 12.11 horas la ambulancia de apoyo se acerca al domicilio del paciente, que padecía varias patologías, y el paciente fallece”. Además, asegura que en ningún momento hubo problemas en la atención a las urgencias en el PAC de Lalín.

En torno a la hora en la que fue reclamada la presencia de una ambulancia la que tiene base en Lalín había acudido, con un equipo médico del PAC de la localidad, a asistir a un chico de Rodeiro que presentaba convulsiones y que finalmente fue evacuado por carretera al Clínico. Estamos hablando de que desde que se moviliza la ambulancia para acudir, como en este caso, a un lugar bastante alejado de la capital dezana y regresa del hospital de referencia pueden transcurrir más de tres horas, tiempo en el que este vehículo evidentemente no está disponible para otro servicio. Pero es más, el servicio de urgencias se queda con un solo médico, al haberse movilizado otro y el único profesional de enfermería que hay en el PAC. El otro vehículo de Soporte Vital Básico (SVB), con base en Silleda, también había sido activado para otra urgencia.

El episodio del domingo coincidió en una jornada de notable carga de trabajo para los servicios sanitarios y, como pasa en ocasiones, algunos pacientes que durante la mañana acudieron al PAC de Lalín fueron evacuados al hospital en vehículos particulares por familiares ante la falta de ambulancias. Al margen del debate de si dos unidades de transporte sanitario urgente son suficientes o no para un territorio enorme como Deza, con una población envejecida y cientos de núcleos dispersos, al parecer solo el fin de semana fue preciso movilizar ambulancias desde Santiago de Compostela y otras bases para atender la demanda de la comarca.

La dotación de recursos, aduce el 061, se realiza en función “de estudios periódicos que evalúan aspectos como las variaciones demográficas o las demandas sanitarias, entre otras. En Deza, remarca, la actividad asistencial se mantiene en niveles similares a antes de la pandemia.

La oposición pide más medios y el BNG acudirá al Parlamento

El fallecimiento, el domingo, de este vecino de Donsión evidencia, para los grupos de la oposición de Lalín, la escasez de medios de transporte sanitario. El líder de Compromiso, Rafael Cuíña, dice que el alcalde, José Crespo, “debe dar la cara y exigir a la Xunta soluciones para la caótica situación de la sanidad, que ya está afectando a la vida de los vecinos”. Añade que debería priorizar la dotación de más ambulancias frente a “el dispendio en orquestas para las fiestas” y recuerda que la unidad medicalizada fue una promesa electoral del PP local. “De lo que pase responsabilizo a la Xunta, que tiene las competencias, y deja a Lalín vendido en cuestiones como las urgencias”, dice, al tiempo que anuncia una batería de preguntas en pleno o hablar con agentes sociales para promover movilizaciones.

El grupo municipal socialista dice que la ambulancia “es una necesidad de primer orden y la mejora de la sanidad es una lucha que no vamos a dar por perdida”, comenta su portavoz, Román Santalla. “Si no se ponen más medios, lamentablemente nada impide que se repitan estas situaciones”, añade, al tiempo que recuerda la reciente negativa del gobierno gallego a incrementar los medios. El BNG, por su parte, elevará esta cuestión al Parlamento de Galicia. Pide una ambulancia medicalizada o un informe pormenorizado de las actuaciones de los vehículos con base en la comarca y los que llegan de apoyo. “¿Una nueva muerte no parece razón suficiente para rectificar?”, señala también la propuesta que será rebatida en la cámara autonómica.