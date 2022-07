¿Cartel socialista con rostro de mujer?

La familia del PSOE lalinense se reunirá este jueves para analizar cuestiones de funcionamiento interno en un encuentro presidido por su secretaria xeral, Alba Forno. A falta de menos de un año para las próximas elecciones municipales la concejala se perfila como la mejor opción del partido para liderar la lista y tomar el relevo de Román Santalla. El sindicalista y ganadero de Palio, que se estrenó en 2019 como cabeza de cartel, ya comunicó en varias ocasiones que sus obligaciones personales le impiden repetir y por tanto estaría dispuesto a echarse a un lado.

¿Por qué Forno es la mejor posicionada? La concejala, de 32 años, nacida en A Goleta y residente en la capital municipal se estrenó este mandato en política como número 2 de la candidatura de Santalla y al año siguiente fue proclamada secretaria xeral de la organización, cargo que revalidó el pasado mes de marzo del presente año. Además del poder orgánico –goza del visto bueno de compañeros de la agrupación local– Alba Forno asume con frecuencia las labores de portavoz municipal incluso con Santalla en los plenos y con mucho más protagonismo si cabe tras la marcha del histórico Cristóbal Fernández Vázquez.

Preguntada sobre su concurrencia a las primarias en la que las bases elegirán el candidato a la Alcaldía asegura que a día de hoy no tiene tomada la decisión. “La verdad es que no lo tengo nada claro y tampoco sé si va a haber más candidatos”. Con esta respuesta deja claro, al menos, que no se descarta. Desde su entorno se asegura que, como acontece con las personas que no se dedican profesionalmente a la política, sus obligaciones laborales podrían ser un escollo de peso. “Precisamente esta semana, el jueves, tenemos reunión de la ejecutiva y supongo que algo hablaremos del tema”, señala Forno, quien recuerda que es la dirección del partido quien marca las agendas para la proclamación de los candidatos en los distintos procesos electorales. Asimismo reconoce que aceptar este cometido conllevaría una gran responsabilidad. Aunque los comicios locales del próximo año serán el 28 de mayo el tiempo apremia, sobre todo, si la imagen del cabeza de cartel que lucirá en las vallas durante la campaña cambia.

La secretaria xeral y edil del PSOE lalinense admite que su compañero Román Santalla prefiere no renovar su candidatura porque precisa tiempo para atender cuestiones personales irrenunciables. “Ya hizo público que no lo desea debido a su situación personal era la que era, pero oficialmente todavía no lo comunicó”, añade. Reiterada la pregunta sobre su candidatura alude a la posibilidad de que “aparezca un mirlo blanco” en disposición de concurrir como cabeza de cartel, aunque quizá esta afirmación sepa que es más que improbable y acabe siendo ella la elegida.

La ejecutiva que se citará el jueves está conformada por Manuel Donsión como presidente, Laura Nercellas (Igualdade, Educación y Deportes, Juan José Taboada (Medio Rural y Medio Ambiente), Nicolás González Casares (Políticas Institucionais y Políticas Sociais), Marta Lázara (Formación, Comunicación y Cultura), Mario López (Comercio, Promoción Económica y Emprego), José Manuel Mato (Sanidade) y Diego Iglesias, Secretaría ejecutiva sin área.