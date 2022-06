“Pretendo preservar la obra de Sucasas”

Mañana se cumple una década del fallecimiento del artista lalinense Alfonso Sucasas. Con tal motivo, su viuda María Espinosa anuncia una serie de iniciativas que, aunque de momento no se pueden desvelar, pretenden proteger el legado de uno de los artistas contemporáneos gallegos más destacados. “Estamos intentando seguir haciendo cosas. Lo último que pusimos en marcha fue la exposición que hubo en Lalín. Hay nuevos proyectos a la vista que no se pueden adelantar porque no me dejan. Además, este tipo de cosas es mejor no contarlas de antemano porque sino no se cumplen”, explica la viuda de Sucasas.

A pesar del secreto con el que se llevan estos trabajos, María Espinosa destaca que “se trata de preservar su obra y hacer todo lo que pueda por fomentarla. Pretendo presevar la obra de Sucasas”. La viuda del artista de Goiás lamenta que después de tanto tiempo no haya todavía elaborado un catálogo razonado del corpus artístico del malogrado pintor En este sentido, Espinosa señala que “no hay ningún catálogo razonado de su obra, ni tampoco se le espera. Cuesta mucho dinero y eso lo tienen que hacer las instituciones”. Se trata de un trabajo en principio sencillos porque, como recuerda su viuda, “casi toda su obra, más o menos, se sabe dónde está. Salvo la que se encuentra fuera de España, en especial la que hay en Brasil y Venezuela, que la dejó cuando estuvo allí. Siempre aparece algo con lo que no contabas pero más o menos está localizada”. Se trata de piezas de coleccionistas privados pero también de muchas instituciones que cuentan con algún ejemplar en sus inventarios. Ausencia María Espinosa reconoce llevar todavía mal la ausencia de su marido. “Sigo echándolo mucho de menos, por supuesto. Era mi marido, nos queríamos mucho y como a cualquier persona que tiene que experimentar algo así, es como si te faltara la mitad de tu cuerpo”. Por eso considera que “él vive en su obra y estoy haciendo lo que le gustaría con ella. Sobre todo, preservarla de que nadie la utilice de forma torticera. Me refiero a gente que incluso no lo llegó a conocer ni a él ni tampoco su trabajo”. Sucasas comenzó su carrera en Brasil, pero regresó a Galicia en 1968 e inició una trayectoria artística en la que se caracterizó por el empleo de temas populares, pero sin olvidar componentes de denuncia social. “Los cuadros están ahí para que hablen y punto”, afirmó el artista dezano durante la inauguración de su última exposición en Vigo. En esa ocasión pudo comprobarse su vocación por la pintura, que arrancó desde muy joven, ya que se pudo contemplar un bodegón que realizó en 1957, cuando sólo tenía 17 años. Alfonso Sucasas Guerra falleció en su casa de Ferreirós (Vila de Cruces) en la que residía con su esposa. Tenía 72 años.