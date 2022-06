El impacto económico que generan las rutas jacobeas está fuera de toda duda e incluso los trazados menos frecuentados como el Camino de Invierno suponen un acicate más para el turismo de los territorios por los que transcurre. Este histórico paso alternativo de peregrinos a Galicia procedentes de la meseta, utilizado por los romanos para sortear las duras subidas a las cubres nevadas de O Cebreiro, fue el elegido por el exfutbolista Ronaldo Nazàrio para cumplir su promesa de abrazar al Apóstol Santiago si el club que preside, el Real Valladolid, ascendía a Primera División.

El brasileño, uno de los mejores delanteros de la historia, partió de Pucela en bicicleta el domingo con su pareja, Celina Locks. Después de recorrer algunos hermosos parajes de la Ribeira Sacra el grupo [viaja con una fisioterapeuta, varios ciclistas más, un asistente y un equipo de realización de vídeo] eligió Lalín para descansar y la tarde del martes llegó al hotel Torre do Deza para pasar la noche. En torno a las 9.00 horas las personas de su equipo preparaban las tres furgonetas de apoyo, pero Ronaldo no se apresuró y pensó que las 10.30 era un buen momento para ponerse a pedalear. Con Celina grabó un vídeo para sus redes sociales desde el exterior del hotel para informar a sus seguidores [más de 22 millones en Instagram] de su partida “de Lalín, a 50 kilómetros de Santiago de Compostela” para afrontar la cuarta y última etapa del trazado. La pareja reconocía su deseo de alcanzar la Praza do Obradoiro pues el cansancio y la pesadez de piernas ya era importante.

Instantes antes de su marcha atendió al lalinense Daniel Antelo, que lo aguardaba desde las 8.00 horas para entregarle su libro De Saint Jean a Fisterra, en el que narra sus vivencias en las distintas rutas jacobeas realizadas en los últimos años. O Fenómeno recibió amablemente la publicación y poco después se subió a su bicicleta eléctrica para emprender la marcha hacia Compostela, a donde llegó pasadas las 16.00 horas.

El ex de Cruzeiro, FC Barcelona, Real Madrid o Inter de Milán contribuyó sin duda a la promoción del Camino de Invierno, ruta oficial desde 2016 y que en Deza pasa por Rodeiro y Lalín, donde enlaza con la Vía de la Plata.