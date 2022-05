Un baño en plena naturaleza no era ni mucho menos un mal plan para la jornada de ayer, pues con el mercurio disparado para esta época del año, los vecinos de las comarcas buscaron espacios en los que resguardarse de las llamas solares.

En Lalín el ayuntamiento anunció anteayer la apertura de la playa fluvial de Pozo do Boi y en su estreno no fueron pocos los que se acercaron a Vilatuxe para disfrutar de este espacio natural y de las aguas del río Deza. Sobre todo porque las máximas se situaron en 31 grados y las mínimas no estuvieron por debajo de los 15. Para hoy está previsto que el termómetro se mantenga en unos niveles semejantes, aunque en principio deberían descender levemente las temperaturas. En todo caso será una jornada propicia para volver a disfrutar de la naturaleza que rodea Pozo do Boi después de un baño e incluso una cabezada dominical.