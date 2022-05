“Llegará el día en que en Lalín un ciclista amateur competirá contra los mejores del mundo”

Ibon Zugasti se ha convertido en uno de los ciclistas más populares de nuestro país dando muestras de sencillez y originalidad en todo lo que hace. Su canal de YouTube estrena un nuevo vídeo cada semana y ya suma casi 300.000 seguidores. El fenómeno Zugasti ha transportado todas las fronteras y sus frases y mensajes los utilizan desde ciclistas profesionales hasta políticos. Este fin de semana tomará la salida en la Lalín Bike Race de 2022. El biker vasco atiende a FARO DE VIGO después de finalizar su entrenamiento sobre el trazado de la ultramaratón del campeonato de España.

–¿Qué le parece el recorrido de este año de la Lalín Bike Race?

–Hemos hecho 80 kilómetros de los 140 y dejamos sin hacer los 30 kilómetros del principio y los otros 30 del final. Hay que reconocer que se trata de una carrera dura. Hemos tardado 5 horas en hacer los 80, aunque no hemos ido rápido. Creo que la Lalín Bike Race es una carrera muy de pista y sobre todo muy física para todos los ciclistas.

–El presidente de la federación gallega lanzó el reto a la organización de intentar aspirar a organizar un Europeo o un Mundial. ¿Tiene condiciones para ese objetivo?

–Segurísimo porque como te digo la carrera es súper dura y kilómetros os sobran. Hay un par de subidas que estás mucho tiempo y el que va a ganar te puedo asegurar que va a ser bueno. Hay trazado de sobra y tenéis unas montañas espectaculares y un recorrido brutal. Yo pensaba que iba a haber mucho más sendero o más piedra pero es una carrera muy, muy física.

–¿Qué piensa de los que dicen que bikers como usted son una especie de enfermos de este deporte?

–Yo pienso que al final todo el mundo está hecho de una pasta especial. Igual que tú, que eres periodista y seguro que llevas el periodismo en la sangre y trabajáis un montón de día y de noche, viajáis y al final para mí, por ejemplo, el periodismo también es un trabajo especial porque vivís de vuestra pasión. En el caso del ciclista es igual. Yo llevo como ciclista 30 años, pedaleo cada día desde hace tres décadas y me cuido cada día. Tengo la ilusión de un cadete pero no me cuesta. Realmente a mí lo que me gusta es ir en bici y te aseguro que el cien por cien de la gente que saldrá el domingo a hacer esta animalada le gusta le hacer lo que hace. Entonces, a mí cuando me dicen que el ciclismo es el deporte más duro del mundo yo no estoy para nada de acuerdo.

–¿Por qué no le parece el deporte más duro?

–Para mí sería mucho más complicado tirarme a una piscina a ir para adelante y para atrás dando brazadas. Hacemos lo que nos gusta y para nada es el deporte más duro. De hecho, si dejas de dar pedales la bici sigue avanzando pero en una maratón si dejas de correr te paras en el sitio. Estamos zumbados pero yo creo que no tanto.

–¿Dónde está la clave para ser un youtuber tan popular dedicándose en exclusiva al ciclismo?

–Cuando me dicen que soy un youtuber yo siempre les digo que soy ciclista y, también, comunicador. Yo he estudiado diseño gráfico y he trabajado muchos años en prensa como diseñador gráfico pero más allá de diseñar, a mí lo que realmente me gustaba era poder leer las notas y darles una forma especial. Con esto quiero decir que como grafista me he empapado siempre de comunicar. Hablar me gusta, conocer gente también me gusta y lo de YouTube ha sido una cosa natural. Empecé con un blog en el año 2007 cuando era Élite Sub-23 y cada día escribía en ese blog que se llamaba “Diario de un ciclista” seis líneas y subía un par de fotos. Al final, eso ha ido derivando a Facebook, Instagram y de una manera orgánica y natural acabó en YouTube. El secreto es ser yo mismo y explicar lo que hago sin ninguna pretensión, simplemente explicar un poco mi vida y lo que hago. También he tenido un poco la suerte de que el ciclismo ha salido de la secta un poco cerrada que era antes. Eso me ha venido muy bien para que la gente aprenda, se entretenga y se eche unas risas siempre de una manera sana y sumando.

–¿Ha tenido tiempo de subir algún vídeo de los entrenamientos?

–En YouTube suelo subir un día a la semana, los miércoles al mediodía, un vídeo y este miércoles subiré uno sobre la Lalín Bike Race que será diferente. En esta prueba no llevaré cámara. Creo que mañana (por hoy) grabaré algo y voy a hacer una previa de la carrera y el domingo una valoración. Pero esta vez no voy a explicar la carrera desde dentro porque al final estoy aquí porque me apetecía venir a Lalín. Al no tener compromiso, me ahorro la cámara que desgasta mucho.

–¿Echa de menos la carretera?

–La carretera me encanta pero no la echo de menos. Lo bueno del mountain bike es que no tiene edad y los profesionales están mezclados con los amateurs. El domingo en Lalín un ciclista popular puede competir contra el campeón de España de ultramaratón. Si esta carrera quiere ser nivel UCI, llegará el día en que un ciclista amateur competirá en Lalín contra los mejores ciclistas del mundo. Eso en carretera no puede pasar y yo ahí me siento súper cómodo. De hecho, hace más de seis meses que no toco la bicicleta de carretera.