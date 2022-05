La 48º edición de la Festa do Salmón recordó a las que se celebraban antes de la pandemia. Tras dos años con serias limitaciones, la celebración en honor al rey del Ulla volvió a abarrotar la Praza do Mercado, igual que en los viejos tiempos. Y eso que a la hora de inicio de la tradicional degustación popular, alrededor de las 12.30, la lluvia amenazó seriamente con echar por tierra las buenas sensaciones que transmitía esta edición del festejo.

La presidenta de la asociación Hostaleiros da Estrada, Adriana Abelleiro, reconoció que aunque el tiempo no acompañó demasiado “hubo más gente de la esperada”, porque a la hora del inicio de la degustación “el día metía miedo”. Los hosteleros señalaron que se vendieron unas 1.800 bandejas, cada una con dos pinchos diferentes. No ocurrió como en algún año previo a la pandemia, cuando se agotaron todas las bandejas, pero según Abelleiro, la cifra de ventas “no estuvo mal” debido al tiempo. Afortunadamente, sobre las 13.00 horas la lluvia dio una tregua y los asistentes pudieron disfrutar de sus tapas en el exterior, utilizando las mesas instaladas en la calle Waldo Álvarez Insúa. Los establecimientos hosteleros participantes, que en general se mostraron animados por poder volver a celebrar una Festa do Salmón como antes de la pandemia, fueron el Malo Será, Ananás Panadería Cervela, la Casa do Pan de Liñares, la Bombilla, Míster Pizza, Velis Nolis, el Asador de Leo, Os Peares y Valenciaga Cátering. La típica degustación popular en la Praza do Mercado estuvo amenizada por el Obradoiro de Música Moderna Carlos Barruso, que impartió un concierto a partir de las 13.30 horas de la tarde. El público asistente disfrutó de la música de la agrupación estradense, que actuó bajo una pequeña carpa por si había que guarecerse en caso de lluvia.

Tras la degustación popular, en horario vespertino se registró un buen ambiente en la Zona de los Viños, que contó con la actuación del Dj estradense Carlos López. A pesar de que el tiempo empeoró por la tarde, los establecimientos de la Zona recibieron una buena afluencia de clientes.

En definitiva, la gran nota positiva de la 48º edición de la Festa do Salmón fue la recuperación de una normalidad que se antojaba muy lejana hace uno o dos años. A pesar de que el tiempo no acompañó demasiado y no se registró tanto público como en ediciones anteriores, la de este año marca un camino esperanzador para que todo vuelva a ser como antes. La gente esperaba con ansia el regreso de las celebraciones como la Festa do Salmón y, en general, la edición de 2022 fue igual que las de antaño.