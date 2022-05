Las calles de A Estrada presentaron ayer un aspecto festivo, con varias actividades enmarcadas en el contexto de la 48º Festa do Salmón. Aunque los festejos relativos a la celebración comenzaron el viernes con la primera ruta de tapas de salmón, durante el día de ayer se realizaron varias actividades en el municipio estradense. El tiempo acompañó y pudo verse mucha gente en el casco urbano de la localidad durante todo el día.

La jornada arrancó a las 8.00 horas con el inicio del Raid Hípico do Salmón, que por primera vez gozó de un carácter internacional. La competición se alargó hasta las primeras horas de la tarde y alrededor de las 18.30 se realizaron las entregas de premios. El evento contó con un total de 40 participantes que corrieron por la victoria bajo unas condiciones de mucho Sol y calor. Hubo representación estradense, gracias a la presencia de Manuel Anxo Pereiras y Víctor Andújar. Por la mañana, a partir de las 12.00 horas se inició la segunda jornada de las tapas de salmón, en la que participaron O Xulia, Ananás, Gran Vía, O Mesón, O Paseo, Bar Oasis, Malo Será, O Bodegón y el Andalucía. Además de esta segunda ruta de tapas,las calles de A Estrada se engalanaron de colorido y alegría con las actuaciones y los juegos de malabaristas, trapecistas y otros artistas callejeros. Los más pequeños pudieron disfrutar con las actividades de las compañías Troula Animación, Piscores, Javi Javichi y Vol en Temps.

Por la tarde, a las 16.00 horas continuó la oferta deportiva con la VII Edición del Rafting del Ulla, que partió del coto de Ximonde. En horario vespertino, los establecimientos hosteleros participantes en la iniciativa de las tapas de salmón, volvieron a ofrecer sus pinchos en horario de 20.00 horas a 23.00 de la noche, igual que había sucedido el viernes. La participación en las tapas fue, por lo general, muy buena. El buen tiempo animó a los vecinos a salir a la calle y durante todo el fin de semana fue habitual ver la mayoría de las terrazas de la localidad abarrotadas. Por la noche, a partir de las 21.30 se celebró el Salmón Rock, un concierto que corrió a cargo de la Academia Musikenos y de otros músicos estradenses que acostumbran a colaborar con esta escuela musical. Por desgracia, la fuerte tormenta que golpeó la localidad cuando los músicos no llevaban tocando ni 20 minutos obligó a suspender el concierto. La jornada de hoy arrancará a las 12.00 horas, con la lectura del pregón y la imposición de los Salmóns de Ouro. Estas dos cuestiones se desarrollarán en el Teatro Principal, que acogerá el discurso de Cándido Pazo y el acto de entrega de los galardones correspondientes al 112 y al Centro de Saúde local. A las 12.30 comenzará la tradicional degustación en la Praza do Mercado, que estará amenizada por la compañía Culturactiva. Una hora más tarde, en el mismo lugar tendrá lugar la actuación del Obradoiro de Música Moderna Carlos Barruso. La Festa do Salmón se clausurará a las 19.30 con la actuación de la Coral Polifónica, que se desarrollará en el interior del Teatro Principal.