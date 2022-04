Lalín, hasta la bandera en su “feria de abril”

Miles de personas recalarán hoy en Lalín para disfrutar de un más que completo programa de la Feira do Cocido, la primera que va a celebrar a lo grande su catalogación como de Interés Turístico Internacional Y es, también, la primera que tiene lugar en abril (el año pasado fue en septiembre, movida también a causa de la pandemia sanitaria). Pero ni el cambio de fecha ni la amenaza de lluvia y frío le restan afluencia.

En realidad, la capital dezana ya fue un hervidero de gente durante el fin de semana, gracias sobre todo al 26º Rali do Cocido. La competición que organiza Escudería Lalín-Deza ha copado la mayoría de las plazas hoteleras disponibles tanto en Lalín como en el concello vecino de Silleda. La gerente del Hotel Palacio, María José Pájaro, indica que este fin de semana “el 90% de las reservas son del Rali”. Sin salir del casco urbano, desde el Hotel Pontiñas indican que están completas sus 23 habitaciones con participantes y público de la competición deportiva, y que volverá a colgar el cartel de lleno durante el próximo fin de semana, con motivo del Motococido.

En la mayoría de alojamientos las reservas se realizaron ya con varias semanas de antelación, y se ciñeron a las jornadas de viernes y sábado, en las que tuvo lugar el Rali. Los visitantes que participan de la Feira do Cocido suelen llegar hoy y pasar el día en la capital dezana, para después regresar a sus hogares. Es evidente el tremendo impacto de la competición deportiva en la ocupación hotelera, más que de la propia feria. “El Rali nos afecta, y de forma muy positiva. Corredores, equipos y público nos han formalizado sus reservas hace casi un mes”, confirman desde el hotel Via Argentum, ya en Silleda. Por eso, el paquete más vendido en este complejo, así como en otros con spa (caso de Torre do Deza, que está al 70%) es el de alojamiento con desayuno, ya que los clientes pasan toda la jornada fuera.

Oposiciones y peregrinos

Pero el boom de foráneos que registra estos días Deza no se debe solo a los actos relacionados con su particular ‘feria de abril’ del Cocido. En Silleda, su recinto ferial acogió ayer y hoy pruebas para cubrir 109 plazas del Sergas, a las que estaban convocados en torno a 900 aspirantes. Muchos de estos examinandos optaron por pernoctar ya en Trasdeza la noche del viernes, para evitar imprevistos de última hora que les impidiesen llegar al examen. Esto explica que el Hotel Ramos, por ejemplo, estuviese al borde de completar aforo, tanto ayer como hoy. Este negocio comienza a notar también el aumento de peregrinos, que será constante hasta finales de año y que ya tuvo un tirón notable durante la Semana Santa, gracias al tiempo soleado.

Sin embargo, en otro alojamiento de Silleda, el Hotel Casas Novas, “solo tenemos una reserva de un opositor al Sergas, el resto está ocupado por el Rali do Cocido”, hasta el punto de que el 80% de la clientela de este fin de semana está relacionada con el evento deportivo. Por eso, este hotel no pudo atender varias peticiones de habitación de personas que venían a pasar las oposiciones. Por lo que se refiere a los huéspedes del Rali, suelen ser personas que ya se alojaron en Casas Novas en anteriores ediciones.

Los grupos de comensales son más reducidos que en el Mes do Cocido

A tope, de clientes pero sobre todo de trabajo, están también los restaurantes de Lalín. La afluencia que se espera es de tal envergadura que algunos, como Casa Currás, organiza hoy dos turnos de comida, de 13.00 a 15.00 horas y de 15.00 horas hasta que rematen los comensales. Alberto González explica que en el día grande del Cocido “no tenemos grupos muy numerosos, suelen ser de cuatro o seis personas o, como mucho, de ocho”. Este restaurante desde el viernes y hasta mañana lunes tiene completas todas las mesas, y no precisamente por la gente que acude al Rali, “que suele llevarse bocadillos para ver los tramos”, explica.

Precaución ante el COVID

Vemos que los grupos de comensales de Cocido hoy nada tienen que ver con los del Mes do Cocido. También es cierto, como apuntan tanto Alberto González como Álex Iglesias, del restaurante Cabanas, que se han disparado los pedidos de cocido para comer en casa con la familia. Puede ser porque este plato lleva no horas, sino días, para elaborarlo, si tenemos en cuenta que hay que desalar la carne necesaria antes de meternos en la cocina (mejor si es de leña o de gas). “A la larga va a ir aumentando este tipo de pedidos”, que ya son frecuentes casi todos los fines de semana, añaden desde Casa Currás. Es más, como la feria es más tarde que en otras ocasiones, este año las reservas suelen ser realizadas por vecinos lalinenses, en lugar de por foráneos.

Pero otros vecinos optan por la precaución sanitaria, y se decantan precisamente por reservar cocidos en los restaurantes, que después degustarán en su casa, como indica Álex Iglesias. Este local, al igual que otro mítico del Cocido, Las Palmeras, está sin mesas libres para hoy desde hace ya varias jornadas.

La Feira de Pascua llena La Bombilla

Está claro que este fin de semana es un ejemplo de la vuelta a la normalidad, con eventos lúdicos y culturales para todos los gustos, y que además tienen lugar en espacios abiertos, idóneos para esta recién estrenada nueva situación. Uno de estos eventos fue la Feira Cabalar de A Estrada, que remata hoy. Recuperada tras los dos años de parón por la pandemia, es la culpable de que el único hotel del casco urbano, La Bombilla, tenga una gran ocupación durante el fin de semana. “Las reservas se formalizaron ya hace más de siete días”, explican desde este negocio, que no nota, sin embargo, los efectos de la celebración de la fase de ascenso de la liga EBA. En este caso, también en La Bombilla se hospedan clientes llegados de distintos puntos de Galicia.

No cabe duda de que toda la programación cultural, gastronómica y lúdica del fin de semana son un aliciente para que los visitantes de la comarca descubran nuevos alicientes para volver otra vez Días atrás el regidor lalinense, José Crespo, insistió en que el Cocido tiene que ser un motor para conocer el potencial gastronómico de Lalín en otros campos como la miel o el queso. Pero ha de servir, también, para potenciar nuevas tendencias de turismo, como las rutas de senderismo, tan de moda gracias a la pandemia. Y al mismo tiempo, estas rutas de senderismo permiten que administraciones y particulares se conciencien de la necesidad de preservar el patrimonio arquitectónico como un bien, otro más, que invita siempre a repetir la visita.