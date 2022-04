A Casa do Lagoeiro acogió ayer la presentación de “Solpores no Lagoeiro 2022”, unas jornadas de música en directo que contarán con la presencia de varios grupos de renombre a nivel nacional. El evento consistirá en 6 conciertos que se repartirán a lo largo de los meses de junio, julio y agosto, durante los atardeceres de los jueves y viernes. Los artistas participantes serán Mago de Oz, Sidonie, Ana Mena, Efecto Pasillo, Los Secretos y La Habitación Roja. Al acto de presentación acudieron el alcalde estradense, José López, Roberto Conde, director de A Casa do Lagoeiro, y Eva Iglesias y Miguel García, la madrina y el productor del evento, respectivamente.