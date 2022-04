Una pareja de dezanos en el Dakar de los años 70

La Tunisie Challege nació como un evento gemelo de la Maroc Challenge. Comparte la premisa de ser una prueba abierta, independientemente de la preparación del vehículo y de la experiencia. Y comparte igualmente la intención de disfrutar de un ambiente en el que la camaradería no está reñida con la competitividad. En la edición post-pandemia una pareja de dezanos ha formado parte de la nómina de participantes de una prueba inspirada en el Dakar de los años 70 y que este año ha tenido un recorrido de más de 2.500 kilómetros por las dunas del Atlas tunecino.

Álex Iglesias y Lola Pallares finalizaban ayer su presencia en la Tunisie Challenge con cierto sabor agridulce. “Es una pena pero el coche pidió papas en la última etapa”, señala el cocinero lalinense después de comprobar que su vetusto Citroën Visa se quedaba atascado en una duna cuando restaban apenas 30 kilómetros para la finalización de la prueba. Tanto Iglesias como Pallares lamentaron el final abrupto de una aventura que no olvidarán jamás y a la que piensan volver. “Fíjate si nos gustó que Lola, a la que en un principio parecía que no le apetecía mucho, ya me preguntó si volvemos el año que viene”, explica el lalinense.

La Tunisie Challenge también tiene una vertiente solidaria de la que han formado parte esta pareja de dezanos. Cada participante en la prueba tuvo que aportar hasta 30 kilos de ayuda humanitaria de cualquier tipo a la organización. En el caso de Álex y Lola, ambos aportaron materiales relacionados con sus profesiones. Así, Álex se encargó de llevar utensilios e instrumental de cocina para donarlos a los lugares más pobres elegidos por los promotores de evento y Lola hizo lo propio con material escolar, puesto que ejerce como docente.

Regreso

Álex Iglesias y Lola Pallares tienen previsto regresar a Lalín a principios de la próxima semana, aunque su maltrecho vehículo podría tardar algo más. “Ahora hay que remolcarlo para embarcarlo en un ferry con destino a Marsella, y de allí a Lalín”, explica el joven cocinero del restaurante Cabanas de Lalín. La prueba estuvo compuesta por cinco etapas. Se inició en Sousse, junto al Mediterráneo, y la primera etapa llevó a la pareja de dezanos a Mos Espa, donde estuvieron dos noches, para desplazarse después hacia el sur y adentrarse en el Sáhara por Douz y Ksar Ghilane. La primera edición de la Tunisie Challenge finalizó en la isla de Djerba, también a orillas del Mare Nostrum, después de que la arena y las dunas fueran las grandes protagonistas para la pareja española.