El Concello de Lalín podría romper el principio de estabilidad presupuestaria si no practica un control del gasto

La gestión de los recursos públicos nada tiene que ver con la de los albores de la democracia, pero tampoco con la más reciente en la que para comprar un paquete de folios solo era preciso ir a un negocio a por ellos y comunicarlo para que la factura fuese abonada. Los políticos están sometidos a un férreo control por parte de los funcionarios responsables de los servicios económicos que a veces son capaces de sortear en función de la interpretación que se haga de la normativa.

La responsable del área de Intervención del Concello de Lalín ha informado este mandato en reiteradas ocasiones contra el abono de facturas para servicios que se prestan con asiduidad y que por tanto, según determina la ley, deben ser sometidos a un proceso de licitación. Este procedimiento supone para administración pública como un ayuntamiento que los negocios locales puedan quedarse fuera de los concursos públicos y que estos vayan a parar a grandes corporaciones con precios más competitivos. Los reparos suspensivos de la alta funcionaria están siendo levantados sistemáticamente en la junta de gobierno local y los pagos se acaban gestionando.

Pero en la sesión del pasado día 5 la interventora, a raíz de un nuevo reparo al pago de facturas por servicios prestados por importe de algo más de 64.000 euros, recurre de nuevo a su argumentario sobre lo que representa la figura del contrato menor. “No puede ser empleado como procedimiento de contratación para la satisfacción de necesidades de tracto sucesivo y/o estructurales. Es necesario que se regularicen mediante su licitación y, además, muchas facturas se reiteran en las relaciones reflejando el carácter de proveedores habituales del Concello. Es necesario que se regularicen mediante su licitación”.

Pero además, advierte de que pese a que el Gobierno central mantenga todavía en suspenso las reglas fiscales “eso no significa que no tenga que existir un raciocinio del gasto público y mantener un control del mismo y de la prudencia financiera”. Añade la interventora en su informe que, de mantenerse “este ritmo de gasto sin previsiones y no sujeto a los procedimientos adecuados de contratación tanto para gastos estructurales como dispositivos del Concello, no se puede garantizar para futuros ejercicios el mantenimiento de la estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto”. En esta línea, dice, que la administración municipal se vería abocada a la necesidad de realizar un Plan Económico Financiero (PEF).

Focaliza la escasez de procedimientos de contratación en áreas como Deportes, Cultura y Turismo.

Pleno extraordinario sobre los remanentes esta mañana

La corporación municipal lalinense celebra hoy (9.00 horas) un pleno extraordinario para debatir sobre los remanentes generados por la gestión del grupo de gobierno. La sesión fue forzada por los tres grupos de la oposición ante lo que consideran la incapacidad manifiesta del equipo de gobierno para gestionar el ayuntamiento al dejar 7,6 millones de euros sin gastar. El ejecutivo alegó que parte de ese dinero ya está comprometido en proyectos y acusó al cuatripartito de haber dejado más fondos sin ejecutar.