El plan de turismo para las comarcas mejorará los caminos y creará refugios para peregrinos

La creación de refugios para peregrinos es una de las actuaciones contempladas en Os Camiños por Dentro, nombre del plan de sostenibilidad turística en Deza y Tabeirós-Terra de Montes promovido por la Diputación de Pontevedra. El presupuesto, financiado a través de los fondos europeos Next Generation, es de 2.069.000 euros y su período de ejecución de 2022 a 2024. Son beneficiarios todos los concellos de Deza, A Estrada y Forcarei.

Su objetivo es transformar el sector turístico en las comarcas y orientarlo hacia un modelo sostenible del Camino y convertirlo en una experiencia memorable para los viajeros. La iniciativa busca una gestión eficiente de los recursos bioculturales en torno a las rutas jacobeas, incrementar la rentabilidad de la actividad turística de los peregrinos y su estancia media, sobre todo en cuanto a pernoctas, así como el gasto por visitante.

El proyecto se divide en cuatro ejes programáticos: Transición verde, con tres actuaciones (Ecorruta, áreas de descanso para peregrinos y puesta en valor del recurso ecosistémico de la Rapa das Bestas); eficiencia energética (mejora peatonal en la Vía de la Plata, puntos de recarga de vehículos eléctricos y el programa Peribici); transición digital (señalización inteligente, museografía digital de Carboeiro y Aciveiro y Rapa das Bestas, comunicación digital, central de reservas y formación); y competitividad (singularización de caminos, mesa de sostenibilidad turística y apoyo al ente gestor).

Galicia por Dentro.

Se define como “una gran ruta circular” que conectará los diferentes itinerarios y zonas de acogida para peregrinos. Se trata de adecuar y homologar diferentes itinerarios no motorizados en espacios naturales vinculados a las rutas jacobeas. En este sentido, se valorarán vías existentes, como la Ruta das Maceiras y MTB Salmón (A Estrada), Fraga de Catasós (Lalín), Fervenza do Toxa (Silleda), Neveiras de Fixó (Forcarei), Sobreirais do Arnego (Agolada), Ruta dos Muiños (Rodeiro) y Ponte Ledesma (Vila de Cruces).

Refugios para peregrinos.

En segundo lugar aparece la adecuación de áreas recreativas como zonas de descanso de peregrinos en las nuevas rutas. Las acciones consistirán en la mejora de la gestión de residuos, el acceso al agua sanitaria, la habilitación de aseos, la dotación de iluminación led y cargadores de teléfonos móviles con energía solar y la demilitación de la zona de descanso, dotada con una estructura cubierta para abrigo, así como la instalación de señalización de concienciación. Los espacios propuestos son: fefugios en las parroquias de Valboa y San Miguel de Castro; abrigo en la carretera Forcarei-Castrelo, junto al puente de Gomail y A Mámoa; adecuación del área recreativa de A Freixeira para refugio en los caminos Miñoto-Ribeiro y da Geira e dos Arrieiros; y refugio en O Foxo, Castrelo-Pardemarín.

Rapa das Bestas.

Renaturalización y puesta en valor del Campo do Medio para recuperar valores ecológicos y la puesta en valor como recurso turístico. Se procederá a regenerar la carballeira, cubrición de raíces y adecuación natural de las laderas para evitar escorrentías;sustituir los vallados de madera; mejorar la adecuación de la zona de acampada; e instalar un mirador en O Curuto (Sabucedo).

Vía de la Plata.

Se desarrollarán actuaciones para mejorar la transitabilidad de las rutas jacobeas con vistas a aumentar la seguridad de los peregrinos. La intervención se sitúa en el barrio de A Casela, en la localidad silledense de A Bandeira, y consiste en la adecuación de un tramo de 150 metros a lo largo de la EP-6511, desde su nacimiento, en el cruce con la N-525.

Vehículos eléctricos.

La acción se concreta en el despliegue de una red de puntos de recarga, con prioridad para áreas de interés de Lalín y A Estrada.

Peribici.

Adquisición de un parque de bicicletas de alquiler mixto (eléctrica-mecánica) que se gestionará mediante contrato de concesión. Incluye puestos de autorreparación, aparcamientos y puntos de recarga en zonas de refugios y guía en línea de las rutas.

Smartguide.

Instalación de un sistema de señalización de los recursos turísticos vinculados a los caminos de Santiago en las comarcas e implantación de una smartguide con un sistema fuera de línea que reúna la información de todos los servicios turísticos asociados.

Museografía digital.

Creación de una experiencia audiovisual para mejorar la interpretación de los monasterios de Carboeiro y Aciveiro y de la Rapa das Bestas. Experiencias inmersivas a través de un sistema de realidad aumentada o virtual.

Nuevos itinerarios.

Promoción y comunicación digital de los itinerarios Camiño da Geira e dos Arrieiros y Miñoto-Ribeiro en mercados objetivo, como el norte de Portugal. Se desarrollarán contenidos audiovisuales tanto de las propias rutas como de los recursos patrimoniales y gastronómicos de su entorno.

Mercadotecnia.

Creación y desarrollo de una estrategia de mercadotecnia turística para Deza y Tabeirós-Montes como destino diferenciado, mediante contenidos en portales especializados y redes sociales, campañas en mercados emisores clave o la implantación de una central de reservas.

Formación.

Elaboración de un plan para mejorar las competencias de los profesionales.

Singularización.

Promoción del reconocimiento oficial del Camiño da Geira e dos Arrieiros y del Miñoto Ribeiro, con señalización de sus recorridos y servicios. Intervenciones en puntos de parada: un mural en Soutelo de Montes, otro de azulejos en Codeseda y otro en O Foxo o A Estrada.

Pacto Local.

Establecimiento de una mesa de participación entre los agentes turísticos y representantes de las administraciones públicas y de la ciudadanía.

Seguimiento.

Contratación de servicios profesionales para dar apoyo a la entidad gestora.