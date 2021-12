El coordinador de Compromiso por Lalín, Rafael Cuiña, se hace eco del “profundo malestar” de muchos comerciantes de las calles Principal y Joaquín Loriga por la demora de su humanización. Exige al alcalde, José Crespo, y a la “presunta” concejala de Comercio, Karen Fernández Lamela, que “den la cara” y les expliquen por qué no van a cumplir los plazos de ejecución de una obra que prometieron que estaría lista para Navidad y que ahora se prolongará al menos hasta mediados de febrero, afectando a la campaña comercial más importante del año.

Al líder de la oposición le resulta “curioso” que Crespo haya ido ya varias veces a visitar las obras “para vender humo, como si fuesen de su autoría”, y que “esté desaparecido ahora, cuando hay que dar la cara ante los afectados”. “Por no hablar de Karen Fernández, que en el pasado mandato igual pontificaba contra la verja de la calle que se manifestaba por el pintado de pasos de cebra”, añade Cuiña, al tiempo que considera “definitorio” de la capacidad de gestión del actual gobierno que su respuesta a las críticas sea “simplemente hablar de obras del anterior ejecutivo, que nunca afectaron a la campaña más importante del año, como es la de Navidad”. “¿Por qué Crespo se esconde detrás de sus concejales y no es quien de ir tienda por tienda a explicar los retrasos de lo que prometió?”, inquiere el portavoz de CxL, que advierte de que si llega a ser un otoño lluvioso, la calle no estaría hasta “bien entrada la primavera”. “Ahora la obsesión es que esté para la Feira do Cocido. Ya veremos...”, apostilla.

De igual modo, Rafael Cuiña quiere saber si la parada de taxis de la plaza de Loriga va a ser trasladada a la calle Principal, como prometió Crespo. “¿O tres años después ya reconoce que es el lugar adecuado, a pesar de que anteriores concejales fueron pillados emponzoñando la situación?”, remacha.