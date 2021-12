Compromiso por Lalín llevará al próximo pleno ordinario una moción en la que propone que los futuros pregoneros y pregoneras de la Feira do Cocido no sean políticos en activo. Pide, además, que el pleno del Concello realice una declaración institucional en la que quede claro el alejamiento de cuestiones políticas en la organización de esta cita gastronómica reconocida como Fiesta de Interés Turístico Internacional. Por último, el principal partido de la oposición pude que los partidos políticos se comprometan a no realizar reivindicaciones políticos durante el día de la Feira do Cocido sobre cuestiones que afectan a la gestión municipal.

Por otra parte, el BOP publicó ayer las bases del Premio Nacional de Periodismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro, dotado con 5.000 euros. El certamen, vinculado la Feira do Cocido, será presentado mañana miércoles en Santiago.