El arte por los suelos

La Alameda de A Estrada se convertía ayer en escenario para una muestra de arte efímero convertido en alfombra. Los colores vivos, los elementos de la naturaleza autóctona, y una creatividad sin límites se fusionaban en el histórico parque de la villa para dar lugar a siete a piezas con diferentes recreaciones, tanto de paisajes, como del Nacimiento, e incluso del emblemático Pazo de Oca.

Los más madrugadores llegaron a las seis se la mañana para empezar a montar el trabajo de varias semanas, y que no los pillase el toro, mientras otros comenzaron la jornada a eso de las diez, pero la ilusión era compartida y se palpaba en el ambiente. Profesionales de doce localidades, concretamente de Ames, Rianxo, Ponteareas, O Morrazo, Burela, Miño-Perbes, Cerponzóns, y por supuesto, de A Estrada, se juntaron para enseñar con orgullo sus trabajos, y reivindicarlos con Patrimonio Cultural de Galicia.

Esta era la primera vez que la federación de alfombristas de Galicia, Fagaarte, realizaba una exposición en la villa, pero su Vicepresidente, Carlos Coto, natural estradense, afirmaba que esperan poder continuar con muchas ediciones más de esta I Mostra de Alfombrismo de Nadal, si ACOE, que este año patrocina la iniciativa, y el Concello, así se lo permiten.

A simple vista, este arte puede parecer que sólo crea motivos decorativos, pero detrás hay una semántica reivindicativa de lo propio, de lo tradicional. Un ejemplo de ello es la pieza diseñada por Josefa Pena, titulada Na aldea naceu, que juega con un doble significado, el literal, pues se trata de una recreación del Nacimiento de Jesús, y otro más abstracto, el nacimiento del alfombrismo. Y es que, en palabras de Josefa, “la aldea gallega es donde todo comienza”, por ese motivo hace hincapié en la importancia de conocer y conservar las raíces, reivindicándolas cuando es necesario, y hace un llamamiento a las generaciones jóvenes para que se involucren más en este tipo de tradiciones.

En su trabajo, presentado por la asociación Miño-Perbes, Josefa y sus compañeras usaron sólo productos naturales, los cuales trataron con tintes ecológicos, respetando al máximo el entorno, y con muestras de hasta 52 especies gallegas.

A Estrada ya dispone de asociación propia

Galicia cuenta con numerosas tradiciones que la hacen única y rica culturalmente. Una de ellas es el alfombrismo, un arte vinculado especialmente a fiestas patronales de las localidades costeras, donde aún hoy es habitual ver a los locales tejiendo sus alfombras de flores incluso de noche, para tener todo listo cuando pasa el Santo, o la Virgen. No obstante, A Estrada no contaba con demasiada trayectoria en estos derroteros, en los que Concellos como Rianxo, Ponteareas, o Bueu, eran más fuertes. Ello no significa, en cambio, que la localidad albergue a auténticos artistas de esta disciplina, que también buscan reconocimiento y visibilidad. Es por ese motivo que la anterior semana se creó la primera Asociación de Alfombristas de A Estrada, pasando a formar parte simultáneamente de la federación Fagaarte.