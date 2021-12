La Audiencia Provincial de Pontevedra juzga hoy a un empresario acusado de un delito de apropiación indebida en un procedimiento que parte del Juzgado de Instrucción Número 2 de Lalín. El ministerio fiscal detalla en su escrito que el acusado, como administrador de una sociedad concertó el 20 de abril de 2017 una póliza de préstamo personal con la entidad Abanca por importe de 65.000 euros, con fecha de vencimiento 1 de noviembre de 2018. Aportó como garantía una subvención de la Consellería de Medio Rural – de 2016– por valor de 204.972 euros.

Por otro lado, cerró un préstamo hipotecario con el Banco Pastor –octubre de 2014– renovado mediante escritura pública en mayo de 2018 y entonces pignoró nuevamente, pero esta vez a favor de esta última entidad bancaria, la subvención de la Xunta, que llegó a sus manos en tres plazos. El segundo, por 81.988 euros, fue cobrado por el acusado en diciembre de 2017 y dispuesto plenamente por él, pese a que a fecha de su cobro ya había sido constituida garantía prendaria en favor de Abanca y no la posterior con el Banco Pastor. Ese importe no fue destinado por el particular al abono de la póliza acordada con la primera entidad bancaria, que dejó de cobrar la cantidad garantizada de 65.000 euros.

El fiscal solicita para el acusado una pena de dos años y tres meses de prisión y una multa de nueve meses a 12 euros diarios e indemnizar a la sociedad financiera con 65.000 euros más intereses.