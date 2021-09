Un vertido procedente de la depuradora del Pontiñas se extiende a aguas del río Deza

El río Asneiro no es capaz de recuperarse de los constantes ataques biológicos que alcanzan sus aguas. No es un problema actual, pues se arrastra desde hace muchos años, pero en los últimos meses los vertidos no cesan y amenazan su ya delicadísima salud. Un vertido, atribuido a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Lalín, anexa al cauce del río Cavirtas, en el Paseo do Pontiñas, alcanzaba ya a primera hora de la mañana de ayer aguas del Deza a su paso por A Carixa (Vila de Cruces). A simple vista se apreciaba una espuma blanquecina cuya composición está por determinar, pero este episodio ha vuelto a generar alarma entre numerosos vecinos, hartos de los persistentes vertidos al Asneiro. El regato que discurre por el espacio fluvial lalinense es afluente de este último río que, a su vez, desemboca en el Deza y sus aguas alcanzan el Ulla.