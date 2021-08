El PP sigue pasando revista a las infraestructuras de Vila de Cruces en verano. Tras dejar claro el deterioro que presentan varios espacios naturales y turísticos del municipio, como las Insuas de Gres, Fontao o el área recreativa de A Carixa, el principal partido de la oposición incide ahora en la falta de mantenimiento de varias pistas en la parroquia de Merza.

“Nuestros vecinos y vecinas no tienen unos servicios mínimos en su día a día y en algunos casos hay riesgos para su integridad física”, apostilla el partido que lidera el exalcalde Jesús Otero. Indican que tanto la carretera que enlaza Merza y Piloño como la que comunica Merza con Carbia presentan un estado “lamentable”, a pesar de que unen tres de las parroquias más pobladas del municipio.

El PP apunta que en ambos viales “hay un completo abandono” de su puesta a punto, ya que ni se realizaron trabajos de desbroce. Esto dificulta el tránsito rodado, hasta el punto de que “tenemos constancia que en días pasados se produjeron dos siniestros entre coches que circulaban por el vial de Piloño a Merza”. Al no estar desbrozadas, los turismos no pueden utilizar todo el firme en condiciones, y de ahí el peligro en unas carreteras que durante estas semanas aumentan su tráfico hacia puntos como los citados de A Carixa y Fontao, además de a otros enclaves como el monasterio de Carboeiro o la Fervenza do Toxa.

El PP añade que en la propia parroquia de Merza no se realizó ningún desbroce pese a la llegada de turistas durante estas semanas. Ni siquiera hubo una puesta a punto para la tradicional Festa da Carixa celebrada el pasado sábado, día 14.